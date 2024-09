Hot oder No-Go? Taylor Momsen oben ohne bei der Fashion Week

Taylor Momsen (31) sorgte bei der New York Fashion Week für einen wahren Hingucker. Bei KidSuper's Funny Business Comedy Fashion Show zeigte sich die Musikerin oben ohne auf dem roten Teppich. In einem skurrilen Zweiteiler, bestehend aus einem Mantel und einer Hose, ließ Taylor tief blicken. Unter dem Mantel trug die Sängerin nämlich nichts – kein T-Shirt, kein Pullover, keine Bluse! Ihre Brustwarzen wurden zwar mit schwarzem Klebeband abgeklebt, die Umrisse der Brust lagen aber frei und für jeden Betrachter gut ersichtlich.

Zu ihrem derben Look kombinierte Taylor schwarze Stiefel und ein Smokey-Eyes-Make-up. Die Blicke dürfte die 31-Jährige auch mit ihrem durchtrainierten Körper auf sich gezogen haben. Ihr definiertes Sixpack blitzte nämlich unter dem schwarz-weißen Mantel hervor. Auf Instagram gab sie ihren Fans ein Update des Abends und war hellauf begeistert: "Jungfräuliche Augen und schmutzige Blicke und eine tolle Zeit bei einem der lustigsten Mode-Events, bei denen ich je war!" Ihre Community scheint ihren Look vollends gefeiert zu haben. "Wow, du siehst großartig aus" und "Du bist so heiß", lauten nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.

Im Vergleich zu ihrem früheren Erscheinungsbild legte Taylor eine wahnsinnig große Veränderung hin. Damals wurde sie als Cindy Lou Who im Weihnachtsfilm "Der Grinch" an der Seite von Jim Carrey (62) bekannt. Durch diese Rolle erlangte sie weitere Bekanntheit durch ihre Darbietung als Jenny Humphrey in der Serie Gossip Girl, bevor sie die Schauspielerei aufgab, um sich ihrer eigentlichen Leidenschaft zu widmen: der Musik. Mit ihrer Band The Pretty Reckless ist sie bis heute als Frontfrau erfolgreich.

Getty Images Taylor Momsen, 2023

Taylor Momsen in der dritten Staffel von "Gossip Girl"

