Wie Martine McCutcheon fast "Tatsächlich... Liebe" verpasste

Martine McCutcheon, bekannt als tollpatschige Natalie aus dem Weihnachtsklassiker Tatsächlich… Liebe, hätte ihre ikonische Rolle beinahe nicht gespielt. Die Schauspielerin hatte sich damals von der Filmwelt zurückgezogen und war nach Spanien ausgewandert, um sich der Fotografie zu widmen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Regisseur Richard Curtis (69) suchte gezielt nach Martine, da er die Rolle extra für sie geschrieben hatte. Ihr ehemaliger Agent überzeugte sie schließlich, nach England zurückzukehren und für die Rolle vorzulesen – der Rest ist, wie sie selbst sagt, Geschichte.

Im Gespräch mit The Sun erinnerte sich Martine daran, wie sicher sie gewesen sei, ihre Karriere an den Nagel zu hängen. "Ich rief meinen Agenten an und sagte: 'Ich bin fertig'", erzählte sie. Drei Wochen später kam dann die überraschende Wendung: "Mein alter Agent rief an und sagte: 'Martine, ich weiß, du wolltest nie wieder angerufen werden und du hasst dieses Geschäft, aber ich muss dir das sagen. Richard Curtis hat sich gemeldet und will, dass du für eine Rolle an der Seite von Hugh Grant liest'." Heute knüpft die Schauspielerin wieder an den Weihnachtsklassiker an: Nach ihrer Insolvenz im Juli tritt sie in gleich fünf festlichen Werbekampagnen auf, unter anderem für Costa, Tech-Gigant Google sowie Marken aus den Bereichen Haut- und Haarpflege.

Während Martine beruflich mit ihrem Film-Erbe spielt und finanziell wieder Boden gutmachen will, richtet sie privat den Blick auf einen Neuanfang vor ihrem 50. Geburtstag. Nach dem Ende ihrer 18-jährigen Ehe mit Musiker Jack McManus und einer schwierigen Phase mit ihrer Mutter Jenny Tomlin spricht sie offen darüber, Grenzen zu setzen. "Ich fühle mich aufgeregt wegen dieses nächsten Kapitels, weil ich mich selbst so viel besser kenne", sagte sie gegenüber The Sun. Sie wolle herausfinden, was jenseits von Karriere und Familie einfach nur Spaß mache. Neben all dem privaten Trubel und den Versöhnungsversuchen ihrer Mutter konzentriert sich Martine derzeit darauf, ihr Leben neu zu sortieren – zwischen Weihnachtslichtern, Kultfilm-Nostalgie und der Suche nach mehr Leichtigkeit im Alltag.

ActionPress Hugh Grant und Martine McCutcheon in "Tatsächlich... Liebe"

Getty Images Martine McCutcheon, September 2010

Martine McCutcheon, Hugh Grant und Emma Thompson (v.l.) in "Tatsächlich...Liebe"