Seelenverwandte: Justin und Hailey Bieber halten zusammen

Justin (31) und Hailey Bieber (28) haben kürzlich ihren siebten Hochzeitstag gefeiert und blicken auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück, das sowohl persönlich als auch beruflich geprägt war. Im August zelebrierten sie außerdem den ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues, der im Mittelpunkt ihres Familienlebens steht. In einer Reihe von Bildern, die Justin auf Instagram teilte, gewährte der Sänger einen seltenen Einblick in ihre intime Familienzeit, darunter Momente von Haileys Schwangerschaft und ihre gemeinsamen Date Nights. Auch eine verschneite Kulisse, möglicherweise von einem vergangenen Kurzurlaub, fand ihren Weg in die Fotosammlung.

Die Reise bis zu diesem Punkt war jedoch nicht ohne Herausforderungen – doch genau diese Erlebnisse haben die Bindung zwischen Hailey und Justin nur noch stärker gemacht, wie das Magazin People berichtet. "Sie hatten Herausforderungen wie jeder andere auch, aber sie kommen immer wieder zum gleichen Punkt: Sie glauben wirklich, dass sie Seelenverwandte sind", betont eine Quelle. Beruflich läuft es für das Paar ebenfalls rund: Hailey setzt mit ihrer Beauty-Marke Rhode beeindruckende Akzente, während Justin nicht nur mit seinem neuen Album "SWAG II" und Chart-Erfolgen Erfolge feiert, sondern auch als Headliner des Coachella-Festivals im April 2026 bestätigt wurde. Neben ihm werden auch Karol G (34) und Sabrina Carpenter (26) die Bühne rocken.

Justin und Hailey zeigen sich regelmäßig als Einheit, ob im Alltag oder anlässlich besonderer Ereignisse. Zuletzt nahmen sie ihre Fans bei der Veröffentlichung von "SWAG II" mit und feierten den musikalischen Meilenstein während eines Aufenthalts in New York City. Das Paar wurde immer wieder verliebt zusammen gesichtet, und Justin teilte bei dieser Gelegenheit seine Begeisterung über das Album, das tiefe Einblicke in seine Gefühle und den neuen Lebensabschnitt als Vater gibt. Hailey, stets an seiner Seite und ebenfalls voller Energie für ihre Projekte, scheint dabei seine größte Inspirationsquelle zu sein.

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025