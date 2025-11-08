Mama und Bäuerin: Ist das Cheyenne Ochsenknechts Traumleben?

Cheyenne Ochsenknecht ist 25 Jahre alt, Mama von zwei Kindern und betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Hof mit knapp 500 Tieren in der österreichischen Steiermark. Aufgewachsen ist sie aber ganz anders: Als Tochter berühmter Eltern in den Metropolen München und Berlin lebte sie das Großstadtleben mit allem, was dazugehört. In Interviews deutete die Blondine schon mehrfach an, dass das Rampenlicht noch nie ihr Ding war – in einer Fragerunde auf Instagram verrät sie, ob sie denn nun das Leben lebt, von dem sie immer geträumt hat. "Tatsächlich ja. Irgendwie hatte ich immer mein Leben mehr oder weniger komplett geplant, wie es sein soll. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass es wirklich so sein wird", gesteht sie.

Ob auf Social Media, in der Familiendoku Diese Ochsenknechts oder der Serie "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino": Cheyenne stellt immer wieder unter Beweis, wie groß ihre Leidenschaft für das Bauernhofleben ist und dass sie sich nicht scheut, auch bei harten Aufgaben mit vollem Einsatz anzupacken. Ihr ist anzumerken, wie sehr sie in der landwirtschaftlichen Arbeit aufgeht und glücklich ist. Ihrem jüngeren Ich würde sie deshalb folgenden Rat geben: "Dass sie keine Angst haben braucht und aus ihrem Loch rauskommen wird. Dass sich alle Tränen irgendwann gelohnt haben und sie das Leben leben wird, das sie sich immer erträumt hat."

Auch wenn die 25-Jährige zu ihrer Mama Natascha (61) und zu ihren Brüdern Wilson (35) und Jimi (33) ein inniges Verhältnis pflegt, macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie sich in gewisser Weise von dem berühmten Familiennamen distanzieren möchte. In einer Folge der beliebten Dokusoap "Diese Ochsenknechts" wurde deshalb thematisiert, dass Cheyenne mit dem Gedanken spielt, den berühmten Nachnamen abzulegen und in Zukunft Cheyenne Sifkovits zu heißen. "Ich glaube, das wird sie vielleicht dann auch mal ein bisschen befreien von den Lasten, die der Name auch mitbringt", mutmaßte ihr Ehemann Nino Sifkovits (30).

