Haben sich Cheyenne Ochsenknecht und Papa Uwe etwa versöhnt?

Zwischen Cheyenne Ochsenknecht (25) und ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (69) herrschte seit einer ganzen Weile Funkstille. Die Influencerin machte öffentlich keinen Hehl daraus, dass sie und ihr Papa eine schwierige Beziehung haben – und das schon seit Jahren, bevor sie den Kontakt endgültig abbrachen. Kein Wunder also, dass ihr neues Instagram-Trend-Video für eine große Überraschung sorgt: Darauf performt die Beauty zu einem Remix des Songs "What's Up" – und zwar zusammen mit Uwe.

Damit hätte aktuell wohl niemand gerechnet – in den Kommentaren zeigen sich Cheyennes Follower aber begeistert, das Vater-Tochter-Duo wieder vereint zu sehen. "Ich fühle gerade so viel Freude für dich", schreibt ein Fan, ein anderer fügt hinzu: "Das kam unerwartet! Wow, ich freue mich so für euch." So ganz ohne Kontext, wie es zu der Versöhnung kam, zeigen sich einige aber auch verwirrt. "Aber wirklich – 'what's going on'", zitiert eine Nutzerin den zur Situation passenden Songtext. Andere zeigen sich skeptisch: "Hm, ich weiß nicht. Will er jetzt Fame von ihr oder was ist da los?"

Ob die 25-Jährige oder der Schauspieler sich noch im Detail zu ihrer neuen Annäherung äußern werden, bleibt abzuwarten. In den Monaten des Kontaktabbruchs ließ Cheyenne immer wieder durchblicken, dass die Situation nicht leicht für sie ist. Auf Social Media sagte sie dazu einmal: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein." Zuletzt zeigte sie sich aber wieder etwas offener für einen Neuanfang. "In Zukunft kann viel passieren", verriet sie im Mai in einem Interview mit Bild, wobei ihr Ehemann Nino Sifkovits (30) ergänzte: "Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient – wenn er das auch will. Alle machen Fehler, auch wir. Wenn man sich bemüht, gibt es auch einen Weg zurück."

Anzeige Anzeige

Instagram / uweochsenknecht Cheyenne und Uwe Ochsenknecht im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / DQ2jd83CEd5 Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

Anzeige