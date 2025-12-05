So feiert Cheyenne Ochsenknecht dieses Jahr Weihnachten

Cheyenne Ochsenknecht (25) hat dieses Jahr eine besonders spannende Zeit hinter sich, doch die Weihnachtsfeiertage verbringt sie bewusst im kleinen Kreis. Auf Instagram verriet die Influencerin, dass sie die Tage gemütlich zu Hause verbringen wird: "Dieses Jahr feiern wir nur zu viert." Damit meint sie offenbar sich selbst, ihren Ehemann Nino Sifkovits (30) und ihre beiden gemeinsamen Kinder. Nach einem turbulenten Jahr mit vielen Höhen und Tiefen scheint sich Cheyenne auf ein ruhiges Fest im engsten Familienkreis zu freuen.

Dabei hat Cheyenne ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach langer Funkstille suchte sie wieder den Kontakt zu ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (69). Das sorgte für viel Gesprächsstoff unter ihren Followern und in den Medien. Auch innerhalb der Geschwister gab es Bewegung: Nach einem Kontaktabbruch öffnete sie ihrem Bruder Jimi Blue (33) die Tür und nahm ihn zeitweise bei sich zu Hause auf. Trotz dieser emotionalen Wendungen und familiären Annäherungen bleibt das Fest in diesem Jahr bewusst klein. Keine große Runde, keine erweiterten Runden am Esstisch, sondern ein Fokus auf die Kernfamilie.

Privat bleibt Cheyenne nahbar, wenn es um die Menschen geht, die ihr wichtig sind. Mit Nino teilt sie nicht nur die Liebe zur ländlichen Idylle, sondern auch den Wunsch nach Stabilität für die Kinder. Der Alltag der beiden spielt sich oft zwischen Hof, Küche und Spielzeugkisten ab – Momente, die sie gelegentlich in Storys zeigt, ohne zu viel preiszugeben. Auch in der Beziehung zu ihrem Vater setzte sie zuletzt auf vorsichtige Schritte, die in einem gemeinsamen, unbeschwerten Social-Media-Moment sichtbar wurden. Hinter der öffentlichen Person steht damit vor allem eine junge Mutter, die ihre Kreise bewusst zieht und an Feiertagen das sucht, was sonst zu kurz kommt: Ruhe, Nähe und Zeit miteinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025