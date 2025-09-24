Cheyenne Ochsenknechts Mann Nino startet als Moderator durch

Nino Sifkovits (30) wagt sich auf neues Terrain und feiert sein Debüt als Moderator der neuen Realityshow "Der Promihof". In dem Format, das am 15. Oktober auf RTL Zwei startet, kämpfen zahlreiche Stars im ländlichen Polen um den Titel des Hofkönigs oder der Hofkönigin – und um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Der Landwirt, der an der Seite seiner Frau Cheyenne Ochsenknecht (25) die steirische Landwirtschaft "Chianinahof" betreibt, zeigte sich begeistert von seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Es ist mein erster Job als Moderator, und das macht es für mich natürlich besonders spannend", sagte er der Bild.

Nino ist gespannt darauf, wie die Teilnehmer mit den Herausforderungen auf dem Hof umgehen werden. Während der Gastgeber selbst durch die Arbeit auf seinem eigenen Hof bestens mit Tieren wie Hühnern, Schafen und Rindern vertraut ist, betonte er, dass er die prominenten Kandidaten noch nicht persönlich kenne: "Umso neugieriger bin ich, wie sie sich schlagen werden." Die Show kombiniert tierischen Alltag mit Wettkämpfen wie dem "Großen Ausmisten" und emotionalen Entscheidungen, die über das Weiterkommen der Kandidaten entscheiden. Dabei werden die Promis ordentlich gefordert: "Ich weiß auch aus eigener Erfahrung: Das ist kein leichter Job. Unsere Promihof-Bewohner werden auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen kommen!", so Nino.

Bekannt wurde der gebürtige Österreicher durch gemeinsame TV-Projekte mit seiner Ehefrau Cheyenne. In Dokusoaps wie Diese Ochsenknechts und "Unser Hof – mit Cheyenne und Nino" konnte das Paar bereits Einblicke in sein Leben im idyllischen Österreich geben. Ihr Hof in der Steiermark, wo das Paar mit seinen Kindern lebt, ist für die Familie mehr als nur ein Arbeitsplatz – es ist ihr Lebensmittelpunkt. Mit seiner neuen Rolle als Moderator erweitert Nino nun seine Kameraerfahrung und zeigt, dass er nicht nur das Landleben, sondern auch die Unterhaltungsbranche bestens im Griff hat.

Timm, Michael Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovits, TV-Bekanntheiten

Christoph Hardt / Future Image Nino Sifkovits, "Diese Ochsenknechts"-Star

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024