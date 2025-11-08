Cheyenne Ochsenknecht wollte wegen ihrer Psyche auf Kur

Cheyenne Ochsenknecht (25) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihren psychischen Zustand gesprochen. Die Tochter von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (61) erklärte, dass die letzten Monate ein ständiges Auf und Ab ihrer Stimmung waren und sie sogar überlegt hatte, eine Kur zu machen. Doch eine überraschende Wendung habe ihr neuen Mut und Kraft gegeben, sodass es ihr derzeit wieder besser gehe. Trotzdem sei sie sich bewusst, wie schnell sich dies ändern könne. "Aber wer das kennt, weiß, dass es in ein paar Sekunden wieder anders sein könnte", so Cheyenne.

Ihr Leben auf dem Hof in Österreich, das sie mit Ehemann Nino Sifkovits (30) und mehr als 500 Tieren führt, bringt ihr jedoch viel Erfüllung. Gemeinsam kümmern sie sich nicht nur um die Tiere, sondern auch um ihre beiden Kinder: Tochter Mavie, vier, und Sohn Matteo, zwei. Die große Verantwortung und der Alltag auf dem Hof erfordern viel Einsatz, was sich jedoch mit ihrem Traum von einem lebhaften Familienleben deckt. Cheyenne zeigt sich öffentlich dankbar, dass sie an der Seite ihres Mannes genau das Leben führt, das sie sich immer gewünscht hat.

Schon vor zwei Monaten hatte Cheyenne auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als sie ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihr Body-Geheimnis gab. Nachdem sie ein Foto von sich im bauchfreien Look geteilt hatte, wurde die zweifache Mutter regelrecht mit Fragen zu ihrem schlanken Körper überhäuft. Ihre erste Antwort fiel gewohnt schlagfertig aus: "Bettsport." Doch die Landwirtin blieb nicht nur beim Scherzen, sondern wurde auch offen: "Fragt mich nicht, ich hab einfach echt gute Gene. Also nein, kein Sport oder Diät." Damit machte Cheyenne klar, dass sie weder auf ein Fitnessstudio, noch auf strenge Ernährungspläne setzt.

Imago Model Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2025 in Österreich

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

IMAGO / BREUEL-BILD Cheyenne Ochsenknecht beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus