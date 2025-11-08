Royals
Mobbing in der Schule: Sam Smith ließ sich Fett absaugen

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min

Sam Smith (33) hat jetzt über eine schreckliche Erfahrung aus der Kindheit gesprochen. Der Popstar, bekannt für Hits wie "I'm Not The Only One" und "Unholy", berichtete nun im Podcast "Podcrushed" von einer Fettabsaugung im Alter von nur 13 Jahren. Der Eingriff betraf die Brust, die laut Sam auffällig gewachsen war. "Es gab verschiedene Gründe dafür, aber hauptsächlich wurde ich so sehr gehänselt, dass ich in der Schule nicht schwimmen gehen konnte", erklärte Sam offen. Schon das Umziehen in der Kabine sei "die Hölle" gewesen.

Sam verriet, dass die Operation anfangs Besserung brachte, jedoch nur kurzzeitig. Statt Erleichterung sei durch den notwendigen Brustverband über Wochen ein neuer Leidensdruck entstanden. Er beschreibt diese Zeit als "Albtraum". Schon in früheren Interviews hatte Smith die Fettabsaugung thematisiert, doch nie zuvor so detailliert und in Bezug auf die schmerzhaften Erfahrungen in der Schulzeit. In "Podcrushed" machte Sam nun deutlich, wie früh solche Hänseleien das Körperbild verformen können und wie tief diese Erfahrungen in den Alltag von Jugendlichen eingreifen.

Sam, weltweit bekannt durch Hits wie "Stay With Me", zeigt sich heute glücklich und selbstbestimmt bei öffentlichen Auftritten, Interviews und Konzerten. Abseits der Bühne betont der Popstar immer wieder die Bedeutung von Selbstakzeptanz und spricht offen über persönliche Erfahrungen. Seit 2019 definiert sich Sam zudem als nicht-binär und stärkt mit seiner Offenheit auch Menschen, die sich nicht eindeutig einem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Fans schätzen ihn nicht nur für seine einzigartige Stimme, sondern auch für seine Persönlichkeit.

Sam Smith auf der "Barbie"-Premiere in London 2023
Sam Smith, God's Love We Deliver Golden Heart Awards, 2024
Sam Smith bei den Brit Awards 2023
