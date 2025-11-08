Sein Vogue-Cover: Timothée Chalamet wird von Fans verspottet

Timothée Chalamet (29) ist derzeit auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen – und sorgt damit für reichlich Furore im Netz. Aufgenommen von der renommierten Fotografin Annie Leibovitz, zeigt das Foto den Schauspieler in einem cremefarbenen Mantel, weißem Rollkragen-Top und einer Hose mit Blumenmuster. Der Hintergrund: ein echter Sternennebel, aufgenommen von der NASA und der ESA. Das futuristische Setting, gedacht als Anlehnung an seinen Film "Dune", sorgt allerdings weniger für Begeisterung und mehr für Spott. Viele Social-Media-Nutzer amüsieren sich über Stil und Ästhetik des Covers und überziehen die Aufnahme mit teils harscher Kritik.

Neben Kommentaren wie "Canva und ChatGPT hatten hier ihren großen Auftritt" oder "Das schlimmste Magazincover, das ich je gesehen habe" machte auch eine prominente Reaktion Schlagzeilen. Chloë Sevigny (50), Schauspielkollegin aus dem Film "Bones and All", reagierte mit einem kurzen, aber deutlichen "Lmao" unter einem Instagram-Beitrag, der die Aufnahme parodiert. Angesichts der aufwendigen Produktion, die eigens echte Weltraumbilder und eine thematisch abgestimmte Fotostrecke inkludierte, ist die Resonanz besonders brisant. Zudem handelt es sich um das letzte Cover, das unter der langjährigen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) erscheint, die nun nach 37 Jahren das Zepter an Chloe Malle weitergibt.

Dabei ist Timothée dafür bekannt, mit unkonventionellem Stil und abwechslungsreicher Optik zu polarisieren. Im privaten wie öffentlichen Auftreten scheut der Schauspieler keine Experimente. Vor wenigen Monaten überraschte er etwa mit einem Buzzcut, als er während eines Instagram-Livestreams einen Tischtennisball über seinem Kopf balancierte und dabei seine neue Frisur enthüllte. Trotz der gemischten Reaktionen zeigt sich Timothée stets als jemand, der sich treu bleibt und Konventionen gerne durchbricht – sei es modisch oder in seiner Arbeit als Schauspieler.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Chloë Sevigny

Getty Images Anna Wintour, Modejournalistin