Timothée Chalamet und Kylie Jenner strahlen im Partnerlook

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) haben einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt – und zwar im Partnerlook in knalligem Orange. Am Montag, 8. Dezember, strahlten die beiden bei der Los-Angeles-Premiere von "Marty Supreme" Seite an Seite und zeigten dabei reichlich Nähe, Hand in Hand und mit Arm um die Taille. Der Schauspieler und die Unternehmerin blieben ihrer jüngsten Modestrategie treu und setzten auf perfekt abgestimmte Looks des Labels Chrome Hearts. Die Premiere markierte zugleich die nächste große Bühne für den Film, den Timothée aktuell bewirbt, und machte klar: Dieses Duo spielt Stil-Pingpong auf Weltklasseniveau.

Bei den Outfits ließen sie keine Nuance aus. Timothée trug einen leuchtend orangenen Lederanzug, dazu ein Seidenhemd in derselben Farbe und passende Stiefel. Ein schwarzes Lederetui für Tischtennisschläger von Chrome Hearts hing quer über seiner Schulter – eine augenzwinkernde Referenz an seine Rolle. Kylie präsentierte ein bodenlanges oranges Kleid mit dreieckigen Cut-outs unterhalb der Brust und entlang der Taille. Am tiefen V-Ausschnitt saß eine Kreuzapplikation, gespiegelt in einer Kette mit mehreren Kreuzen. Orangefarbene Pumps, Nägel im gleichen Ton und ein Make-up mit warmen Pink- und Orange-Akzenten rundeten den Auftritt ab. Die Haare trug die Reality-Ikone glatt geföhnt. Laut dem Magazin People war dies erst der zweite gemeinsame Red-Carpet-Moment des Paares, nachdem sie im Mai bei den 70. David Di Donatello Awards in Rom debütiert hatten.

Abseits der Scheinwerfer hält das Paar seinen Alltag weitgehend privat, zeigt sich aber regelmäßig unterstützend. Bei der New-York-Premiere im Oktober sollen sie sich nach dem Screening ausgelassen gezeigt haben. "Sie saßen in einer Eckbank und kuschelten, während Partygäste Timothée zu seiner Performance gratulierten", schrieb Variety. Gerüchte über ein Liebes-Aus konterte Us Weekly im November mit einem Insider-Statement: Die beiden seien "immer noch sehr zusammen und engagiert", Timothées Terminkalender sei der Grund für sein Fehlen bei einem Familienfest. Kylie hatte Timothée laut dem Magazin bereits früh ihrer Familie vorgestellt, die ihn schätzt: Er habe "einen großartigen Sinn für Humor" und bringe sie zum Lachen.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025