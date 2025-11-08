Tommy & Paulinas Einschätzung: Das kann "Germany Shore"-Cast

Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) zogen erst am dritten Tag in die Germany Shore-Villa. Die war bis dahin größtenteils mit Neuzugängen besetzt. Bei denen war die Freude groß, als das Reality-Pärchen ankam. Aber was war der Eindruck von Paulina und Tommy? Ob die Neuen "Germany Shore" tauglich sind, schätzten die beiden gegenüber Promiflash ein. "Sehr viele von den Neuen waren gut drauf und bereit, Party zu machen", meinen sie. Allerdings gab es auch ein paar Mitglieder im Cast, die für schlechte Stimmung sorgen können: "Manche, wie Elia und Enes, fand ich direkt am Anfang anstrengend, weil die eher diese unlustigen, unnötigen Probleme machen, die einen kompletten Abend zerstören können."

Trotzdem ist "Germany Shore" wie ein zweites Zuhause für Tommy und Paulina. Immerhin stießen die beiden direkt bei einer der allabendlichen Partys dazu. "Wir lieben es, jedes Jahr nach Hause zu 'Germany Shore' zu kommen!", freuen die beiden sich. Und in Staffel fünf geht es offenbar noch mehr zur Sache als zuvor. Denn wie die zwei Realitystars anteasern, hatten sie sich einiges vorgenommen: "Wir haben uns sehr viel für die Staffel vorgenommen und da passiert was, das noch nie passiert ist und das ich mir persönlich vorgenommen habe." Was genau das sein wird, erfahren die Fans wohl erst mit den kommenden Folgen.

Aktuell köchelt die Stimmung beim neuen "Germany Shore"-Cast zwar, alles in allem ist es, bis auf ein paar Diskussionen, aber noch ruhig. Das könnte sich bald ändern. Denn auch auf Tommy und Paulina soll ein altes Feindbild zukommen. Laut der offiziellen Ankündigung wird nämlich noch Walentina Doronina (25) einziehen. Mit ihr bekam das Paar sich schon in den vergangenen Staffeln in die Haare. Die Streiterei eskalierte in der vierten Staffel im vergangenen Jahr so sehr, dass Paulina regelrecht der Kragen platzte. "Such wirklich mal ein Erziehungsheim oder einen Psychiater auf, weil das ist ekelhaft, widerlich", beschimpfte die 28-Jährige Walentina.

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni beim CoupleChallenge-Screening, 06.03.2025

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten

Imago Walentina Doronina, November 2025

