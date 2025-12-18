Mobbing? Paulina Ljubas entsetzt von "Germany Shore"-Family

Paulina Ljubas (29) hat die Nase voll. Seit dem Einzug von Neuzugang Pauli scheint ein Teil der Germany Shore-Family sie ins Kreuzfeuer genommen zu haben. Vor allem von Mitgliedern wie Walentina Doronina (25), Kuba oder Nadja Großmann bekommt sie immer wieder zu hören, sie sei zu langweilig für das Format. Den OGs wie Paulina und Sahel wird das bei einer Poolparty jetzt zu viel. Von Walentina kennen sie das schon: "Walentina riecht wirklich die Angst bei Leuten, bei denen sie merkt, die trauen sich vielleicht nicht so schlagfertig zu antworten oder sich mit ihr so doll anzulegen. Und diese Leute sucht sie sich gezielt aus." Dass aber vor allem Neulinge wie Kuba mitmachen, grenzt für Paulina an Mobbing. "Ich sage dir eine Sache, Wale sucht sich hier jedes Jahr ein Opfer, ein Mädchen, das nicht so krass zurückreden kann und glaub mir, da willst du nicht mitdrinhängen. Immer dieses mit zwei, drei Leuten einer Person Sprüche drücken und die zum Heulen bringen, ist Mobbing", stellt sie im Gespräch mit Kuba und Nadja klar.

An Kuba hat sie eine ganz klare Botschaft: "Überleg dir, ob du das willst, Wale ist einer der meistgehassten Menschen in ganz Deutschland." Kuba wehrt sich allerdings gegen den Vorwurf, jemanden zu mobben. Trotzdem sackt die Stimmung beim Familymeeting weiter, denn der energetische Kuba kommt nicht zur Ruhe – dass die anderen ihn animieren, einmal still zu sein, ärgert ihn nur noch mehr, er will sich den Mund nicht verbieten lassen: "Ich bin der neue OG und ich mache meine F*esse auf." Es folgt ein Spiel, das jedes Jahr kommt und bei dem die Situation ihren Gipfel erreicht: Die Member beantworten Fragen und müssen den Ausgewählten mit Farbe bespritzen. Als die Frage, wer der größte Mobber ist, kommt, entscheidet ein Großteil der Gruppe zwar für Walentina, aber auch Kuba bekommt einige Stimmen – und das trifft ihn richtig.

Doch auch seine Tränen am Tisch nach dem Spiel ändern nichts an der Meinung der Family, denn wieder wirken seine Worte nur überheblich: "Ich als Person, die krasses Mobbing erlebt hat. Ich bin der neue OG hier in der Villa, ich bin der krasseste Typ hier, aber es tut mir einfach nur weh, wenn ich höre, ich bin der Mobber." Und die Produktion scheint ähnlicher Meinung zu sein. Nach der Party am Abend ist für Kuba Schluss: Er muss die Villa verlassen. "Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn ich irgendjemanden auf eine Art und Weise beleidigt habe, ihm zu nahe getreten bin", zeigt er ein wenig Einsicht. Wirklich traurig scheint aber keiner zu sein. Vor allem Paulinas Meinung steht: "Ich finde Kuba mittlerweile extrem nervig, weil er die ganze Zeit sagt: 'Ich habe eine Personality, ich habe eine Personality'. Also, Maus, jemanden, der so durchdreht und rumschreit, den finde ich auch unter den Fünfjährigen auf dem Spielplatz von nebenan."

