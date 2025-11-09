"Cry Me a River": Nikola Grey meldet sich im Netz zurück

Überraschende Rückkehr im Netz: Nikola Grey (29), vielen als Nikola Glumac bekannt, ist nach mehreren Tagen Funkstille wieder aufgetaucht – und das auf bemerkenswert kryptische Weise. Während Familie und Fans rätselten, wo er steckt, erklärte selbst seine Frau Kim Virginia Grey (30), ehemals Hartung, sie wisse nicht, wo er sich aufhält. Jetzt meldete sich der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story zurück und teilte ein Bild, das einen Baum inmitten einer Wiese zeigt. Als musikalische Untermalung wählte er "Cry Me a River" von Justin Timberlake (44), ließ jedoch sämtliche Erklärungen dazu aus.

Die plötzliche Rückmeldung wirft Fragen auf, besonders weil Nikola während seiner Abwesenheit jegliche Lebenszeichen vermissen ließ und auch seine Frau offenbar im Dunkeln tappte. Fans spekulieren bereits über die Botschaft hinter dem Song und dem Baumfoto. Ist es ein Aufruf zur Reflexion oder ein verschlüsseltes Statement zu den vergangenen Tagen? Der 29-Jährige, der seine Öffentlichkeit sonst gerne für Einblicke in seinen Alltag nutzt, bleibt zur möglichen Bedeutung des Posts jedoch stumm. Auch eine Reaktion von Kim gibt es bislang nicht.

Zuletzt hatte seine Frau sogar darüber nachgedacht, ihn als vermisst zu melden. "Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen", sagte die Influencerin vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Kim hatte zu diesem Zeitpunkt bereits enge Freunde und Familienmitglieder kontaktiert – jedoch vergeblich. "Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde", gestand sie und spielte damit auf die gemeinsamen Dalmatinerwelpen an, um die sie sich seit Nikolas Verschwinden allein kümmern muss.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden