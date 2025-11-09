Dieser Turm inspirierte Guillermo del Toros "Frankenstein"

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (61) hat mit seiner Vision der klassischen "Frankenstein"-Geschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen und dafür Inspiration direkt aus Schottland geholt. Der Regisseur besuchte das berühmte Wallace Monument in Stirling und ließ sich von dessen gotischer Architektur für seine Netflix-Adaption von Mary Shelleys Roman inspirieren, die am Freitag veröffentlicht wird. Die beeindruckende Silhouette des Denkmals sowie seine steinernen Texturen und ikonischen Turmspitzen prägen das Design von Victor Frankensteins Klippenlabor, wie The Standard berichtet. Guillermos Filmprojekt führte ihn 2023 mit seinem Team, darunter Produktionsdesignerin Tamara Deverell, auf Erkundungstour durch Schottland.

Laut Tamara entstand der Look des verlassenen Wasserturms, der im Film zum Labor wird, maßgeblich durch den Besuch des Monuments. Sie beschreibt, wie der Anblick des Bauwerks, das sich in schottischem Nebel majestätisch über die Landschaft erhebt, einen bleibenden Eindruck hinterließ. Auch die lokale Verwaltung und das Team des Wallace Monuments zeigten sich stolz, Teil des Projekts zu sein, und unterstrichen die Bedeutung des Denkmals für die Region und darüber hinaus. Neben dem Wallace Monument dienten auch weitere beeindruckende Kulissen wie die Royal Mile in Edinburgh, die Glasgow Cathedral und Orte in Aberdeenshire als Schauplätze für den Film.

Neben der beeindruckenden Kulisse überzeugt auch die hochkarätige Besetzung des Films. Oscar Isaac (45) verkörpert den visionären Wissenschaftler Victor Frankenstein, während Jacob Elordi (28) das ikonische Monster spielt. Auch Mia Goth (31), Christoph Waltz (69) und Charles Dance sind mit von der Partie. "Frankenstein" bietet laut Variety nicht nur eine düstere Atmosphäre, sondern nimmt sich auch viel Zeit für Emotionen und Charakterentwicklung.

Imago Oscar Isaac als Victor Frankenstein in Guillermo del Toros "Frankenstein"

Imago Wallace Monument bei Stirling, Inspiration für Guillermo del Toros "Frankenstein"

Getty Images Oscar Isaac, Guillermo del Toro, Mia Goth und Jacob Elordi beim Screening von "Frankenstein"