Auf einem Boot: Britney Spears küsst einen Sam-Doppelgänger

Britney Spears (44) sorgt an den Feiertagen für Gesprächsstoff: Die Sängerin postete auf Instagram ein Video, das sie mit einem neuen Begleiter auf einem Boot vor der Küste Kaliforniens zeigt. Mittlerweile ist das Video auf ihrem Profil nicht mehr verfügbar, TMZ liegt es allerdings noch vor. In einem Bikini lehnt sich Britney an den Unbekannten, lacht mit ihm in die Kamera und drückt ihm mehrfach Küsse auf die Wange. Der Clip ging am Dienstagabend online, kommentiert wurde er lediglich mit zwinkernden Smileys und High-Heels-Emojis. Namen oder Hinweise? Fehlanzeige. Doch eines sticht ins Auge: Der Mann erinnert frappierend an Ex-Ehemann Sam Asghari (31) – markantes Kinn, definierte Züge, dichter Bart.

Im Video wirken die beiden gelöst, mal in der Sonne, mal im Schatten des Bootsverdecks. Ob es sich um eine neue Liebe oder nur um einen Freund mit Bootsführerschein handelt, lässt Britney offen. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht, und auch der Mann bleibt vorerst namenlos. In US-Medien heißt es, der Lookalike sei kein perfekter Doppelgänger von Sam, aber die Ähnlichkeiten seien "zu nah, um Zufall zu sein". Dass Britney den Clip gerade vom Meer aus teilt, passt zu ihren jüngsten Social-Media-Posts, die oft spontane Momente zeigen – diesmal jedoch mit maritimer Kulisse statt Wohnzimmer und Tanzteppich.

Sam Asghari und Britney hatten ihre Ehe vor mehr als zwei Jahren beendet, nachdem sie 2016 am Set von "Slumber Party" zueinandergefunden hatten. Sam, der als Schauspieler und Model arbeitet, äußert sich seit der Trennung zurückhaltend über Privates und betont Respekt für gemeinsam Erlebtes. Britney wiederum pflegt seit jeher eine enge Bindung zu ihren Söhnen und sucht abseits der Bühne gerne den Rückzug ans Wasser oder in die Sonne. Freunde beschreiben sie als jemanden, der in kleinen Alltagsmomenten aufblüht – ein Bootstrip mit Musik, ein paar Küsse auf die Wange, ein freches Emoji in der Caption. Genau diese Momente hat sie jetzt mit ihren Followern geteilt.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019