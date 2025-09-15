Verpasste Chance: Channing Tatum bereut diese Filmabsage

Channing Tatum (45) hat in einem kürzlichen Interview mit Vanity Fair eine Entscheidung enthüllt, die ihn bis heute wurmt: Er lehnte einst die Rolle des Biests in einer geplanten Version von "Die Schöne und das Biest" unter der Regie von Guillermo del Toro (60) ab. "Es war der größte Fehler meiner Karriere", gestand der Schauspieler. Zur Entscheidung kam es zu einer turbulenten Zeit in seinem Leben – er hatte gerade ein Kind bekommen und arbeitete an einem Film, der ihn, wie er sagte, vollkommen forderte. Zudem sei das Drehbuch noch nicht vollständig ausgereift gewesen, was seine Absage zusätzlich beeinflusst habe.

Guillermo, der Oscar-prämierte Filmemacher, hatte große Pläne für diesen Klassiker. Channing hätte in der geplanten Neuinterpretation die Rolle des Biests übernommen, doch wie Kirsten Dunst (43) im selben Interview anmerkte, kam das Projekt letztlich nie zustande. Der Hollywood-Star bedauert diese verpasste Gelegenheit zutiefst, da er nach eigenen Worten ein riesiger Fan des Regisseurs ist. Dennoch hofft er, dass ihm eines Tages eine Zusammenarbeit mit Guillermo ermöglicht wird. "Ich werde mir das niemals verzeihen", sagte er über die entgangene Chance.

Diese Absage ist nicht die einzige Entscheidung in seiner Karriere, die Channing heute bereut. Der Schauspieler erzählte weiter, dass er vor etwa 20 Jahren eine Hauptrolle in Derek Cianfrances Drama "Blue Valentine" ablehnte. Die Rolle ging schließlich an Ryan Gosling (44), der dafür eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. Trotz dieser Rückschläge konnte Channing – dessen Tochter Everly 2013 geboren wurde – in seiner Karriere zahlreiche Erfolge feiern, darunter die populären Filme Magic Mike und "21 Jump Street". Derzeit steht er mit Kirsten Dunst für den Film "Roofman" im Rampenlicht, der kürzlich beim Toronto International Film Festival Premiere feierte.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Guillermo del Toro, Hollywood-Regisseur

