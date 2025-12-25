"Hochzeit auf den ersten Blick"-Frank will Ring zurückhaben

Frank und Marén gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blickdas Jawort, doch das TV-Eheglück zerbrach schneller als gedacht: Frank beendete die Beziehung noch vor der großen Entscheidung. Brisant dabei: Schon vor den Kameras hatte Frank seiner TV-Partnerin einen klassischen Antrag mit Verlobungsring gemacht – inklusive romantischer Geste. Genau diesen Ring will der Reality-TV-Star nun zurückhaben. In der neuesten Folge von Aron Schweizers Talk-Format "Platz für 2" spricht Frank offen darüber, warum ihm das Schmuckstück so wichtig ist.

Im Gespräch stellt Frank klar, dass er den Ring aus eigener Tasche bezahlt hat und ihn bis heute nicht zurückbekommen habe. Auf Arons Nachfrage, ob er den Ring überhaupt wiederhaben wolle, antwortet Frank ohne zu zögern mit Ja und erklärt seinen Standpunkt: Es gehe ihm nicht um den finanziellen Wert, sondern um das, was der Ring für ihn symbolisiere. Ein Verlobungsring sei für ihn untrennbar mit der gemeinsamen Ehe verbunden und habe eine sehr persönliche Bedeutung. Frank betont, es sei "die Geste", die für ihn zähle, und fügt hinzu, er würde sich den Ring von jemandem mit "ein bisschen Ehrgefühl" zurückwünschen.

Das Paar war in der TV-Show mit großen Hoffnungen gestartet, doch zwischen den beiden prallten Erwartungshaltungen und Bedürfnisse aufeinander. Vor allem die unterschiedlichen Vorstellungen von Nähe und Bindung führten immer wieder zu Reibungen, bis Frank nach emotionalen Momenten die Konsequenz zog und das Experiment abbrach. Abseits der Kameras betonte der Kandidat wiederholt, dass er Verantwortung für sein Handeln übernehmen wolle. Über ihre Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" hinaus bleibt jedoch sein Wunsch, die symbolische Geste der Verlobung zumindest in Form des Rings zurückzuerhalten – eine Erinnerung, die ihm trotz des Scheiterns nach wie vor viel bedeutet.

Anzeige Anzeige

Joyn Sandra Köhldorfer mit Frank und Marén bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige