Fake-Beziehung? Bauer Friedrich und Laura trotzen Gerüchten

Friedrich Dieckmann und seine Partnerin Laura Wagner stellen sich den Gerüchten um ihre Beziehung. Die Zuschauer von Bauer sucht Frau hatten den beiden vorgeworfen, nur für die Kamera Gefühle zu zeigen, um die Quoten anzukurbeln. Jetzt setzen die beiden ein klares Zeichen: Mit einem liebevoll gestalteten Video auf Instagram teilen sie Ausschnitte aus ihrem Alltag. Zu sehen sind Szenen vom ersten Kennenlernen, gemeinsamen Ausritten, romantischen Ausflügen und alltäglichen Momenten. Im Begleittext kontern die beiden die kritischen Stimmen humorvoll: "'Der will nur Fame und sucht keine Frau.'" Damit zeigen sie, dass sie über den Gerüchten stehen.

Das Video erntet warmen Beifall von Fans und Weggefährten. Besonders freudig kommentierte Kerrin, die ebenfalls in der aktuellen Staffel mit Bauer Basti das Liebesglück gefunden hat: "Das Beste für euch." Auch Selina, die in der Show als eine von Friedrichs Hofdamen zu sehen war, meldete sich zu Wort: "Endlich. Alles Liebe für eure Zukunft!" Zahlreiche Herz-Emojis und Glückwünsche von Fans untermauern die positive Resonanz auf das Video. Es scheint, als hätten Friedrich und Laura mit ihrem Beitrag nicht nur die Zweifel an ihrer Beziehung entkräftet, sondern auch weitere Sympathien gewonnen.

Bereits beim großen Wiedersehen vor wenigen Tagen zeigten sich Friedrich und Laura als echtes Traumpaar. Die Lehrerin und der Spargelbauer saßen strahlend neben Moderatorin Inka Bause (57) und bestätigten ihre Beziehung ganz offiziell. "Ja, Happy End", schwärmte Friedrich und versicherte: "Wir haben für uns entschieden, dass wir es zusammen versuchen." Die Zuneigung zwischen den beiden war für alle Zuschauer sichtbar. Auch Inka konnte ihre Freude nicht verbergen. "Alles richtig gemacht", jubelte die Moderatorin.

RTL Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"