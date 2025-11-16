Netflix' Frankenstein: Diese Easter Eggs begeistern die Fans

Gerade erst erschienen und schon ganz oben in den Netflix-Charts: Guillermo del Toros (61) "Frankenstein"-Adaption wird weltweit von Fans und Kritikern gefeiert. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen versteckten Symboliken und subtilen Details, die sich überall im Film verstecken. Die Zuschauer kommen gar nicht mehr raus aus dem Analysemodus! Auf X und Instagram wird heftig darüber diskutiert, welche Botschaften sich in Bildern, Farben und Kostümen verbergen.

Die hochkarätig besetzte Neuerscheinung mit Oscar Isaac (45), Jacob Elordi (28), Mia Goth (31) und Christoph Waltz (69) erzählt die ikonische Geschichte von Victor Frankenstein neu. Der Film ist eine wahre Hommage an Mary Shelleys Schauerroman, wobei Guillermo seinen unverwechselbaren Stil einfließen lässt. Verantwortlich für das beeindruckende Kostümdesign ist Kate Hawley, die bereits bei "Crimson Peak" mit del Toro zusammengearbeitet hat. Ein besonderes Augenmerk legen Fans auf die symbolträchtige Farbgestaltung: Rote Details wie die Handschuhe von Viktor sollen für das Blut an seinen Händen stehen, während Grün hauptsächlich Elizabeth zugeordnet sei, um ihren Lebensgeist zu verkörpern. Eine weitere Ebene der Details wird in der Verbindung zwischen der Kreatur und Elizabeth vermutet, welche beide Lila tragen – ein subtiler Hinweis auf ihre besondere Beziehung.

Neben den visuellen Feinheiten bringt "Frankenstein" auch eine emotionale Tiefe mit, die Zuschauer und Kritiker gleichermaßen berührt. Guillermo, bekannt für seine Liebe zu Fantasy und Horror, hat seinen Traum auf beeindruckende Weise realisiert. Auf der Plattform X lobten Fans die filmischen Details, etwa die Ähnlichkeiten von Elizabeths Brautkleid mit der "Braut von Frankenstein" von 1935 oder auch den weißen Strähnen-Look der Kreatur als Anspielung auf denselben Klassiker. Für den Filmemacher, dessen Karriere oft von der Verschmelzung von Schönheit und Schrecken geprägt ist, scheint dieses Projekt ein weiterer Meilenstein seiner außergewöhnlichen Filmografie zu sein.

Imago Jacob Elordi und Mia Goth in einer Szene aus "Frankenstein" (2025) in Los Angeles

Imago Guillermo del Toro, Oscar Isaac, Ted Sarandos und Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt im November 2025

Imago Guillermo del Toro bei der Premiere von "Frankenstein" im Colegio de San Ildefonso in Mexiko-Stadt im November 2025