Emma Thompson verrät: So verändert sich Liebe mit 66

Emma Thompson (66) hat nun offen über das Älterwerden und die Liebe in verschiedenen Lebensphasen gesprochen. Die Schauspielerin erklärte gegenüber Bunte, dass jede Phase des Lebens ihre eigene Schönheit habe und es befreiend sei, sich von gesellschaftlichen Idealen zu lösen. Sie betonte, dass die Liebe in jedem Alter großartig sei, und beschrieb, wie sich die Intensität des "Dramas und Feuers" der Jugend im Laufe der Jahre in eine ruhigere und tiefere Wärme und Freundschaft verwandle. Humor und Leichtigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle in ihrem Leben. "Ich bin den ganzen Tag albern – vom Aufstehen bis zum Schlafengehen", verriet Emma über ihren Alltag mit ihrem Mann.

Auch auf ihre Rolle als Mutter ging die Oscarpreisträgerin ein und erklärte, wie Kinder das Leben der Eltern völlig umkrempeln. Sie sehe ihre Tochter Gaia als Quelle großer Inspiration: "Durch meine Tochter habe ich Seiten an mir entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren." Besonders stolz sei sie auf Gaias Lebensfreude und die Fähigkeit, Menschen in ihrer Umgebung Energie und Freude zu schenken.

Emma, die nach einer gescheiterten Ehe mit Kenneth Branagh (64) jetzt eine glückliche und stabile Beziehung mit Greg Wise (59) führt, hat in ihrem Leben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Erfahrungen aus ihrer ersten Ehe und die Enttäuschung über die Untreue ihres früheren Partners scheinen ihren Blick auf Beziehungen nachhaltig geprägt zu haben. Doch trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Vergangenheit spricht Emma heute von der Stärke und Beständigkeit der Liebe, die nicht ausschließlich von romantischen Idealen, sondern auch von Freundschaft und Zuverlässigkeit lebt.

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

Getty Images Emma Thompson mit Ehemann Greg Wise und Tochter Gaia bei der Premiere von "Last Christmas", 2019

Getty Images Emma Thompson und Kenneth Branagh