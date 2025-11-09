Nach Fehlgeburten: Amy Hart erwartet Baby Nummer zwei

Amy Hart hat aufregende Neuigkeiten bekanntgegeben: Der Reality-TV-Star erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram teilte sie jetzt die frohe Botschaft mit ihren Fans. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sam Rason und ihrem kleinen Sohn Stanley verkündete sie die Schwangerschaft in einem liebevollen Video, das auf einem Kürbishof aufgenommen wurde. Dabei zeigte Amy stolz ihren Babybauch und präsentierte ein Ultraschallbild des ungeborenen Kindes. "Wir erwarten wieder Nachwuchs", schrieb die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin in ihrem Beitrag.

Die Reise bis zu dieser erneuten Schwangerschaft war für Amy und Sam jedoch nicht einfach. Wie sie unter ihrem Post verriet, erlitt sie im vergangenen Jahr zwei Fehlgeburten, was die Vorfreude nun aber umso größer macht. Gleichzeitig sprach die werdende Mutter offen über die bleibende Angst, die sie seitdem begleitet. "Die letzten Monate waren schwierig, aber wir könnten nicht glücklicher sein, dass Stanley nun bald ein Geschwisterchen bekommt", fügte sie hinzu. Besonders rührend: Ihr kleiner Sohn kündigt voller Stolz an, dass nicht nur Mama, sondern auch er selbst angeblich ein Baby im Bauch habe – ein niedlicher Moment, der die Herzen der Fans mit Sicherheit höher schlagen ließ.

Die TV-Bekanntheit und ihr Mann führen seit mehreren Jahren eine glückliche Beziehung und gaben sich im September 2024 bei einer romantischen Zeremonie in Spanien das Jawort. Ihr erstes Kind Stanley kam im März 2023 zur Welt und ist seither der ganze Stolz des Paares. Amy, einst als Teilnehmerin der vierten UK-"Love Island"-Staffel bekannt geworden, genießt mittlerweile ihren Alltag gemeinsam mit ihrer Familie. Immer wieder gewährt sie auf Instagram persönliche Einblicke und wird dabei von ihren Fans für ihre offene und herzliche Art gefeiert. Unter ihren aktuellen Schwangerschaftspost schrieben auch prominente Freunde wie Molly-Mae Hague (26) herzliche Glückwünsche.

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason, 2024 in Spanien

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason

