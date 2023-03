Endlich da! UK-Love-Islanderin Amy Hart ist Mama geworden

Das Warten hat ein Ende! Amy Hart und ihr Partner Sam Rason verkündeten im vergangenen August voller Vorfreude, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Seitdem fieberte die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin der Geburt ihres Kindes aufgeregt entgegen und hielt ihre Community dabei stets auf dem Laufenden – wie auch nun wieder: Amy teilte nun mit, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat!

Am 3. März war es endlich so weit: Der britische Realitystar brachte sein erstes Kind zur Welt. Auch wenn die Blondine mehr als froh ist, endlich Mama geworden zu sein, war die Geburt allerdings kein Spaziergang. "Vier Tage Wehen zu Hause […]. Vier sehr kurze Stunden im Kreißsaal und fünf lange Tage im Krankenhaus später, sind wir mit unserem traumhaften Babyjungen zu Hause", meldete sie sich nun mit einigen Bildern von sich, ihrem Mann und ihrem kleinen Wunder auf Instagram zu Wort. "Wir sind so verliebt", schwärmte die TV-Bekanntheit von ihrem Nesthäkchen.

Für Amy und Sam geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie hatten bereits seit einiger Zeit einen Kinderwunsch gehegt. "Ich wollte schon immer eine große Familie haben", hatte die Influencerin ihren Fans bereits in ihrer Story mitgeteilt. So könne sie sich auch vorstellen, noch mehr Kinder zu bekommen.

Amy Hart und Sam Rason in New York

Amy Hart, Influencerin

Sam Rason und Amy Hart in New York City

