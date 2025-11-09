"Seelenfänger": Rapperin Juju berichtet von Knebelvertrag

Juju (32) hat sich nach langer musikalischer Pause mit einem Hilferuf an ihre Community gewandt: In einer Instagram-Story bat die Rapperin ihre Follower um Empfehlungen für Medienrechtsanwälte – es gehe, wie sie erklärte, um ihre "Musik" und einen "Knebelvertrag". Die Berlinerin, deren letztes Album "Bling Bling" vor sechs Jahren erschien, schrieb dazu: "Es kann nicht sein, dass echte Künstler immer wieder unterdrückt werden!" Bereits im Vorjahr hatte Juju laut Hiphop.de angedeutet, dass sie aktuell keine neue Musik "droppen" könne – jetzt wird langsam klarer, worauf sie damals anspielte und womit sie offenbar bis heute ringt.

Nach "Bling Bling" im Jahr 2019 gab es nur einzelne Singles und Features von Juju zu hören, die über Jinkx Music veröffentlicht wurden. 2024 kündigte Juju ihr eigenes Label Viervier Music an, über das sie selbst bisher jedoch nichts releaste. Auf ihre Offenbarung reagierte unter anderem Rapkollegin Lumaraa direkt. Sie kritisierte in ihrer eigenen Story die Bedingungen zahlreicher Labels und forderte, dass Künstler nach einem Album ihr Label wechseln dürfen. Juju bedankte sich für die Solidarität und fügte hinzu, dass "unprivilegierte" Musiker ein "leichtes Ziel für Seelenfänger" seien.

Juju, die mit vollem Namen Judith Wessendorf heißt, wurde 2014 mit Musikkollegin Nura (36) als Hip-Hop-Duo SXTN bekannt. Mit Hits wie "Von Party zu Party" und "Bongzimmer" waren sie aus den Jugendzimmern dieser Zeit kaum wegzudenken. Im Laufe ihrer Karriere wurde Juju schon mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht: Mehrere 1-Live-Kronen, Bravo-Ottos und Hiphop.de-Awards nennt sie mittlerweile ihr Eigen. Ob sie bald wieder musikalisch neu durchstarten und an ihre alten Erfolge anknüpfen kann, bleibt spannend. Fans hoffen, dass sie zumindest durch die große Resonanz auf ihren Post nun den richtigen Medienanwalt findet, um die Sache anzugehen.

Juju, Rapperin

Nura und Juju als Rap-Duo SXTN, Dezember 2017

Juju bei der Verleihung der 1Live Krone in Bochum

