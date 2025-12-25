Süße News: Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil werden Eltern

Ex-Bachelor Oliver Sanne (39) und Social-Media-Star Jil Rock haben ihr ganz persönliches Weihnachtswunder verkündet: Die beiden werden Eltern. Pünktlich zu den Feiertagen teilten sie auf Instagram ein emotionales Schwarz-Weiß-Video, in dem sie ihre Schwangerschaft bekannt geben. Der 39-Jährige trägt darin eine Cap mit der Aufschrift "Dad" und posiert mit seiner Frau vor einem festlich geschmückten Tannenbaum. Jil hält ein Ultraschallbild und winzige Babyschühchen in die Kamera, bevor sich das Paar innig küsst. Zu den bewegenden Bildern schreiben die Turteltauben, dass dies ihr "letztes Weihnachten zu zweit" sei – und machen ihre Freude auf den Familienzuwachs damit für alle sichtbar.

Begleitet wird der Clip von einem langen, sehr persönlichen Text, in dem Oliver und Jil nicht nur ihr Glück teilen, sondern auch zum ersten Mal offen über ihren schweren Weg sprechen. "Wir freuen uns unendlich – und wissen gleichzeitig, dass dieser Moment nicht selbstverständlich ist", heißt es in dem Post. Das Paar offenbart, dass vor der jetzigen Schwangerschaft drei Verluste lagen, über die sie bisher geschwiegen hatten. Nun habe sich das Ehepaar bewusst dazu entschieden, diese Erfahrung öffentlich zu machen – nicht, um in der Vergangenheit zu verharren, sondern um, wie sie schreiben, "anderen Hoffnung zu schenken". Besonders emotional ist auch der nachdenkliche Satz: "Kinder glauben an den Weihnachtsmann, weil sie fühlen, dass die Welt mehr sein kann, als sie ist. Erwachsene auch. Sie nennen es nur Hoffnung."

Für die Fans kommt die Nachricht als weiteres Glückskapitel im gemeinsamen Leben der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten. Erst im Oktober haben Oliver und Jil ganz still und heimlich in Las Vegas geheiratet – ganz ohne großes Tamtam und ohne Familie. "Die Familie wusste nicht Bescheid, daher folgt natürlich auch noch mal im engsten Kreis hier eine Trauung bei Zeiten", verriet der TV-Star gegenüber Promiflash. Für die beiden war die Trauung keineswegs ein spontaner Entschluss, sondern ein bewusst geplanter Schritt. Die glitzernde Hochzeitskulisse der amerikanischen Casinostadt war dabei der perfekte Ort für ihren besonderen Meilenstein.

Oliver Sanne und Jil Rock im Dezember 2023

Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025

Oliver Sanne und Jil Rock, Oktober 2025

