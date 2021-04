Werden Juju (28) und Raf Camora (36) etwa das neue Liebespaar der Rapszene? Beim Thema Frauen und Beziehungen hielt sich der Rapper in der Vergangenheit stets bedeckt. In den vergangenen Tagen ist der gebürtige Schweizer im Netz aber immer wieder mit einer Frau an seiner Seite zu sehen – und sie ist keine Geringere als die Berliner Rapperin Juju. Ob sich zwischen ihr und Raf wohl mehr als nur eine Freundschaft entwickelt?

In seiner Instagram-Story heizt Raf die Gerüchteküche jetzt jedenfalls höchstpersönlich an: Ohne jeglichen Zusammenhang veröffentlichte der Musiker einen Schnappschuss der dunkelhaarigen Schönheit und markierte darauf ihr Profil. Die "Ich müsste lügen"-Interpretin scheint dem 36-Jährigen offenbar nicht aus dem Kopf zu gehen. Erst vor wenigen Tagen waren Aufnahmen der beiden aufgetaucht, die Raf und Juju äußerst vertraut zeigen: Total verliebt schauen sich die beiden Turteltauben in die Augen.

Für das Aufeinandertreffen besuchte Juju den Künstler sogar während seines Aufenthalts in Dubai. Von einer Zusammenarbeit für eine neue gemeinsame Single dürfte nicht die Rede sein – immerhin hat Raf seine Karriere als Musiker offiziell bereits beendet.

Juju, Künstlerin

Raf Camora, Rapper

Juju, Rapperin

