"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina zeigt ihren Babybauch

Strahlende Weihnachtsbotschaft aus dem Hochzeit auf den ersten Blick-Kosmos: Marina und Robert haben verraten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – und zeigen nun ein neues Foto, das direkt ins Herz trifft. Zu sehen ist das TV-Paar vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum, eng beieinander, während Marina liebevoll die Hände auf ihren wachsenden Babybauch legt. Dazu schrieb die Reality-Bekanntheit auf Instagram: "Frohe Weihnachten euch allen. Wir hoffen, ihr könnt die Tage nutzen, um zur Ruhe zu kommen und wertvolle Zeit mit euren Liebsten zu verbringen". Und sie ließ die emotionale Festtagsbotschaft nicht ohne Ausblick: "Dieses Jahr ist für uns ein ganz besonderes, unser letztes Weihnachten zu zweit. Mit ganz viel Vorfreude blicken wir schon jetzt auf das nächste Jahr, dann zu dritt".

Das Foto wirkt wie eine sanfte Momentaufnahme einer neuen Lebensphase: dezente Lichter am Baum, ein ruhiger Blick in die Kamera, beide eng aneinander. In den Kommentaren sammeln sich Glückwünsche und rote Herzen, viele Follower feiern den intimen Einblick in eine Zeit, die für Marina und Robert offenkundig voller Erwartung steckt. Die Inszenierung bleibt schlicht und nahbar, ganz ohne großes Tamtam – dafür mit einer klaren Botschaft an die Community, die Feiertage bewusst zu genießen. Dass die beiden den Post ausgerechnet am Weihnachtsabend teilen, passt zur Botschaft der Ruhe und Vertrautheit, die das Paar mit seinen Worten und dem innigen Pärchenfoto unterstreicht.

Marina und Robert hatten ihre Liebe in der TV-Show gefunden und sind seit 2023 verheiratet. In den vergangenen Wochen hielten beide ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden, sprachen offen über die wachsende Vorfreude und nahmen ihre Community bei kleinen Etappen mit. Marina ließ zudem durchblicken, wie sehr ihr die persönliche Nähe zu den Followern bedeutet, wenn es um Familienmomente geht. Abseits der Kameras wirken die zwei bodenständig und zugewandt, teilen Alltagsfetzen und feiern Meilensteine lieber im kleinen Kreis. Genau dieses Private schwingt nun auch im Weihnachts-Posting mit – ein Paar, das seine Freude teilt, ohne den Zauber des Moments zu verlieren.

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigen ihr Babybauch-Update

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023