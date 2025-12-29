"Zweite Mutter": Lukas Podolski trauert um verstorbene Oma

Wenige Tage nach Weihnachten meldet sich Lukas Podolski (40) mit einer sehr persönlichen Nachricht bei seinen Fans. Der Fußballer und Unternehmer trauert um seine Oma und teilt auf Instagram eine Reihe inniger Familienfotos, die sie an seiner Seite zeigen – mal mit dem Enkel im Arm, mal im Kreis der Liebsten. In bewegenden Zeilen schreibt Lukas, sie sei für ihn "wie eine zweite Mutter" gewesen, die über ihn gewacht und ihn beschützt habe. Die Worte kommen direkt aus dem Herzen und lassen erahnen, wie groß die Lücke ist, die dieser Abschied reißt.

In seinem Post fasst der Weltmeister von 2014 seine Erinnerungen in klare Sätze: "Du hast uns nach Deutschland gebracht und mir die Chance gegeben, die Person zu werden, die ich heute bin", schreibt Lukas auf Instagram. Weiter betont er, wie vieles er von ihr gelernt habe – Lektionen, die ihn jeden Tag begleiten. "Ich werde das, was du mir beigebracht hast, weiterführen. Das verspreche ich dir. Du wirst für immer in meinem Herzen leben. Ruhe in Frieden", heißt es in seinem Beitrag. Unter dem Posting sammeln sich binnen kurzer Zeit etliche Beileidsbekundungen. Schon 2019 hatte Lukas im Dezember den Abschied von seiner anderen Oma öffentlich gemacht, damals ebenfalls mit großer Anteilnahme.

Schon vor wenigen Monaten hatte der Fußballer einen schmerzlichen Abschied zu verkraften. Am Welthundetag wandte er sich mit emotionalen Worten an seine Fans und gab bekannt, dass seine geliebte Hündin Holly verstorben war. "Von einem Hochzeitsgeschenk zu einem Teil unserer Familie", schrieb Lukas damals zu einer Fotoreihe auf Instagram, die besondere Momente mit der Labradordame zeigte. Besonders berührend: Auf einem Bild trägt Holly stolz ein Trikot ihres Herrchens. Zu der traurigen Nachricht schrieb Lukas, was seine Hündin ihm beigebracht hat: "Danke, dass du uns ausgewählt hast, Holly – wir werden dich immer in Erinnerung behalten und dich sehr vermissen."

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Oma

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

