Rob & Michele Reiner fehlen auf der NYT-In-Memoriam-Liste

In der beliebten Ausgabe des jährlichen New-York-Times-Magazin-Specials "The Lives They Lived" der New York Times fehlen zwei Namen, mit denen viele Leser fest gerechnet hatten: Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele Reiner. Während die US-Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe Persönlichkeiten wie Diane Keaton (†79), David Lynch (†78) und Angie Stone (†63) würdigt, sucht man den Filmemacher und seine langjährige Partnerin in der Liste vergeblich. Besonders in Hollywood, wo der gewaltsame Tod der beiden am 14. Dezember in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood für Entsetzen gesorgt hatte, sorgte das für Stirnrunzeln und Nachfragen. Die New York Times erklärte nun, warum das berühmte Paar in dem großen In-Memoriam-Rückblick nicht auftaucht.

Wie die Kommunikationschefin der Zeitung, Danielle Rhoades Ha, gegenüber Deadline klarstellte, liegt der Grund allein am Redaktionsschluss des Magazinteils. "The Lives They Lived ist ein Feature des New York Times Magazine. Obwohl das Heft am 16. Dezember erscheint, wurde der Inhalt bereits am 11. Dezember finalisiert und in den Druck gegeben", erklärte sie. Die Leichen von Rob und Michele wurden erst drei Tage später von ihrer Tochter Romy in ihrem Haus aufgefunden.

Nick, der gemeinsame Sohn des getöteten Ehepaares, sitzt seitdem ohne Kaution in Untersuchungshaft, ihm werden zwei Anklagepunkte wegen Mordes ersten Grades vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles machte deutlich, dass dem 32-Jährigen im Falle einer Verurteilung entweder lebenslange Haft ohne Bewährung oder die Todesstrafe droht. Da bei Nick jedoch zuvor eine Schizophrenie diagnostiziert worden war, sei laut Rolling Stone derzeit unklar, ob der Angeklagte überhaupt verhandlungsfähig ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015