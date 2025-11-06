Gaten Matarazzo spricht offen über Kindheit im Rampenlicht

Gaten Matarazzo (23) spricht offen über das Erwachsenwerden im Rampenlicht: Im Gespräch mit Fault Magazine erzählte der Stranger Things-Liebling, wie der frühe Ruhm ihn geprägt und ihm zugleich wichtige Erfahrungen genommen habe. Der Schauspieler, der mit 14 durch seine Rolle als Dustin Henderson weltbekannt wurde, blickt jetzt – kurz vor dem Abschied der Netflix-Erfolgsserie – auf diese Jahre zurück. Im Interview verriet er, dass er zwar dankbar für die Erfahrungen sei, gleichzeitig aber das Gefühl habe, wichtige Schritte in seiner persönlichen Entwicklung verpasst zu haben. "Ich bin wohl immer noch ein bisschen wie ein Kind", sagt der Netflix-Star. Nachwuchsschauspielern, wie der Besetzung der neuen Harry Potter-Serie, rät er, vor allem Spaß an ihrem Beruf zu haben.

Von seiner ikonischen Rolle als Dustin, die ihn über Jahre hinweg geprägt hat, muss Gaten nun Abschied nehmen. In der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" wird die Clique das letzte Mal zusammenstehen, um dem Chaos in Hawkins entgegenzutreten. Für Gaten sei die Darstellung von Dustin nicht nur schauspielerisch herausfordernd, sondern auch persönlich bedeutsam gewesen: "Es gab Momente, in denen unsere Erfahrungen seltsam übereinstimmten – wir beide haben ungefähr zur gleichen Zeit unerwartet jemanden verloren. Das war surreal, aber auch therapeutisch." Die Rolle habe ihm geholfen, seine eigene Trauer zu verarbeiten, denn sie erlaubte es ihm, "Emotionen aus einer anderen Perspektive zu erleben", erklärt der Schauspieler.

Hinter der strahlenden Karriere verbirgt sich ein nachdenklicher junger Mann. Gaten hat immer wieder betont, wie stark ihn die Serie geprägt hat, sowohl beruflich als auch privat. Die enge Bindung zu seinen Kollegen und die Erfahrungen am Set haben ihn wachsen lassen, doch die verpassten Erlebnisse seiner Jugend spürt er bis heute. Trotz des Abschieds bleibt das Vermächtnis von "Stranger Things" für Gaten unvergessen, ebenso wie die zahllosen Fans, denen er mit Dustin ein Lächeln ins Gesicht zauberte. "Es geht letztlich darum, zu genießen, was man tut", resümiert der junge Schauspieler im Hinblick auf das, was wirklich zählt. Neben Gaten kehren Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22), Caleb McLaughlin (24), Noah Schnapp (21) und Sadie Sink (23) auf die heimischen Fernsehbildschirme zurück. Dazu Winona Ryder (54), David Harbour (50), Natalia Dyer (28), Charlie Heaton (31), Joe Keery (33), Maya Hawke (27), Priah Ferguson (19), Brett Gelman und Jamie Campbell Bower (36). Die neuen Episoden, aufgeteilt in drei Teile, starten am 26. November, wobei die letzte Folge an Silvester veröffentlicht wird.

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York im April 2025

Courtesy of Netflix © 2022 Gaten Matarazzo als Dustin in "Stranger Things"

Getty Images Cara Buono, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Priah Ferguson und Gaten Matarazzo