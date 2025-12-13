Tot? Barbara Schönebergers skurrilste Erfahrungen mit Google

Barbara Schöneberger (51) hat am Montagabend in ihrem "barbara radio"-Studio Günther Jauch (69) und YouTube-Bäckerin Sally Özcan (37) zum weihnachtlichen Talk empfangen – und geriet dabei ins Plaudern. So etwa über den seltsamen Moment, wenn sie sich selbst googelt, und die automatische Vervollständigung verrät, was Fans im Zusammenhang mit ihrem Namen suchen. "Bei mir stand früher immer: Barbara Schöneberger Brüste, Barbara Schöneberger Füße, Barbara Schöneberger Freund. Heute steht da: Barbara Schöneberger tot, Barbara Schöneberger Schlaganfall und Barbara Schöneberger Vermögen", berichtet die Moderatorin lachend von einem Wandel, der ab einer gewissen Popularität offenbar fest zum allgemeinen Alterungsprozess dazugehört.

Auch bei Günther werde oft nach Gesundheit und Finanzen gesucht, wie er berichtet. Jedoch seien die im Netz kursierenden Summen, die den angeblichen Kontostand der Stars angeben, nicht korrekt. "Wenn man nachschlägt, wie reich wir sind, stimmt das nicht", stellt Barbara klar, worauf Sally augenzwinkernd kontert: "Wir sind noch reicher!" Das Portal Vermögen Magazin schätzt Barbaras Kapital auf rund 4 Millionen Euro, während bei Günther dort sogar 55 Millionen Euro genannt werden – dazu ein angeblicher Verdienst von 10 Millionen Euro allein im Jahr 2025 aus TV- und Werbeauftritten. Barbara reagiert darauf im Gespräch mit Ironie: "Das ist ja rufschädigend, wenn die Leute das lesen." Wie viel wirklich auf ihren Konten liegt, verraten die beiden nicht.

Barbara und Günther sind seit Jahren die Gesichter abendfüllender Shows und haben mit Formaten wie Wer wird Millionär?, Verstehen Sie Spaß? oder Denn sie wissen nicht, was passiert TV-Geschichte geschrieben. Barbara zeigt sich auch abseits der großen Showbühne gerne nahbar, etwa wenn sie in ihrem eigenen Radio- und Podcast-Umfeld regelmäßig Gäste empfängt und private Anekdoten teilt. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Günther, der neben dem Moderieren auch als Unternehmer aktiv ist, gilt hingegen als jemand, der Privates – inklusive Familie und Finanzen – konsequent schützt.

Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

Imago Günther Jauch beim Schwarz Ecosystem Summit in Berlin, 2025