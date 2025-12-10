Überzeugen neue "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Teams?

Neuer Wind bei Denn sie wissen nicht, was passiert sorgt für reichlich Gesprächsstoff: Nachdem Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) die Samstagabend-Show hinter sich lassen, rücken die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) in die erste Reihe. In zwei Teams sollen sie sich künftig die Bühne teilen, live bei RTL und zur gewohnten Primetime. Während die TV-Familie sich neu sortiert, melden sich die Zuschauer zu Wort – und zwar jetzt, laut und deutlich, unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash. Dort machen viele Fans klar, was sie davon halten und mit welchen Erwartungen sie in die kommende Ausgabe blicken.

Die Kommentare zeigen mehr Skepsis als Vorfreude. "Nichts ist besser als das Original", schrieb ein User bei Promiflash. Ein anderer forderte: "Diese Sendung ist so geprägt von Jauch, Gottschalk und Schöneberger, meiner Meinung nach sollte man die Sendung nun absetzen...", hieß es unter dem Beitrag. Auch der Tenor "Es wird halt nie wieder dasselbe sein..." tauchte mehrfach auf, ebenso die knappe Forderung: "Dann lieber absetzen." Ganz ohne Rückenwind bleibt das neue Team aber nicht. "Warum so negativ. Ich liebe die Ex-Moderatoren... aber Veränderung kann auch guttun. Ich gebe dem neuen Team gerne Chancen! So ist das Leben", kommentierte eine Leserin. Unterstützung kam auch in knappen Worten: "Mein Gott, die Leute sind auch mit nichts zufrieden", notierte ein anderer Nutzer.

Hinter den neuen Gesichtern stehen bekannte Geschichten. Michelle hat in Deutschland, der Schweiz und Italien ein treues Publikum und trat oft in Shows auf, in denen Spontanität und Charme zählen. Jana Ina und Giovanni sind als Paar seit Langem im Fernsehen präsent, teilen privat und beruflich viel miteinander und sind mit gemeinsamen Auftritten erprobt. Die Ehrlich Brothers bringen als Brüder Duo-Energie und große Bühnenerfahrung aus der Welt der Magie mit. Das abtretende Trio bleibt vielen vor allem als eingeschworenes Team in Erinnerung: Barbara mit schnellem Witz, Günther mit kühlem Überblick, Thomas mit Showroutine und lockerem Schlagabtausch – eine Mischung, die über Jahre das Miteinander prägte und das Publikum an den Fernsehabend band.

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella im Dezember 2021

