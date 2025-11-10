Michelle Keegan und Baby Palma kuscheln im Partnerlook

Michelle Keegan (38) hat ihre Fans auf Instagram mit einem herzerwärmenden Einblick in ihr Familienleben beglückt. Die Schauspielerin teilte ein Foto in ihrer Story, auf dem sie mit ihrer Tochter Palma im Partnerlook kuschelt. Beide tragen passend gemusterte Pyjamas und genießen die frühe Feststimmung im gemütlichen Wohnzimmer ihres Anwesens in Essex. "Passend zu meinem Mädchen", kommentierte die "In ewiger Schuld"-Darstellerin den Schnappschuss und fügte ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Parallel sorgt Michelle für Schlagzeilen jenseits der Kuschelcouch: Reese Witherspoon (49) und Harlan Coben planen die Verfilmung ihres neuen Thrillers "Gone Before Goodbye" – und Michelle gilt laut Medienberichten als Wunschkandidatin für die Hauptrolle. Ein Insider erklärte beim Launch des Buchs auf dem London Literature Festival gegenüber The Sun: "Harlan hat Michelles Qualitäten gegenüber Reese in den höchsten Tönen gelobt und sie wollte sie unbedingt treffen." Die beiden hätten sich bestens verstanden, heißt es. So schwärmte Michelle nach dem Treffen mit Reese auf Instagram von dem Filmstar und Harlan: "Wenn zwei Genies aufeinandertreffen... 'Gone Before Goodbye' ist gemacht! (Ich kann bestätigen, Reese Witherspoon ist alles, was man sich vorstellt, was für eine Frau)."

Dass die Rolle einer Militärchirurgin ihr liegen könnte, überrascht ihre Fans nicht. Die Schauspielerin verkörperte in der BBC-Serie "Our Girl" bereits die taffe Sanitäterin Georgie Lane und sprach später oft darüber, wie stark sie die Figur geprägt habe. Doch bis die Dreharbeiten starten, wird die 38-Jährige wohl vor allem die Zeit mit ihrer Kleinen genießen wollen. Palma wurde im März dieses Jahres geboren und ist Michelle und Mark Wrights (38) ganzer Stolz.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan mit ihrer Tochter Palma

Instagram / michkeegan Reese Witherspoon und Michelle Keegan im November 2025

Instagram / michkeegan Michelle Keegan mit ihrem Baby, September 2025

