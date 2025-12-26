Trotz Skandal: Beatrice und Eugenie feiern mit den Royals

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) haben am ersten Weihnachtsfeiertag für einen unerwarteten Auftritt in Sandringham gesorgt. Die beiden Cousinen von König Charles (77) schlossen sich der royalen Familie beim traditionellen Gang zur Messe in der St.-Mary-Magdalene-Kirche an – und zwar ohne ihre in Verruf geratenen Eltern Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66). Beatrice erschien an der Seite ihres Mannes Edoardo Mapelli Mozzi (42), während Eugenie mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) weit vorn in der Prozession mitlief. Ihre Kinder ließen beide Schwestern für den feierlichen Weihnachtsmarsch zu Hause, sie spazierten nur in Begleitung ihrer Ehemänner durch die wartende Menge.

Eugenie, in einem rot-braunen Karomantel und passendem roten Hut, reihte sich gemeinsam mit Jack direkt hinter Prinzessin Anne (75) ein, die wiederum hinter König Charles ging – eine auffällige Position nahe der Spitze des Zuges. Beatrice wählte einen beigefarbenen Mantel mit Gürtel, schwarze kniehohe Stiefel und einen roten Hut und bildete mit Edoardo das Schlusslicht der Gruppe. Ein Beobachter in Sandringham schilderte dem Magazin Hello: "Beatrice und Eugenie wirkten sehr gut gelaunt, als sie mit der Familie entlangliefen. Es war schön, sie alle zusammen an Weihnachten zu sehen." Auffällig war, dass weder Edoardos Sohn Christopher Woolf noch die kleinen Töchter des Paares, Sienna und Baby Athena, mit dabei waren. Auch Eugenie und Jack verzichteten darauf, ihre Söhne August und Ernest zur Kirche mitzunehmen.

Noch wenige Tage vor dem ersten Weihnachtsfeiertag war aus dem Umfeld der beiden Schwestern zu hören gewesen, dass die royalen Spannungen für Beatrice eine wahre Zerreißprobe bedeuteten. Ein Vertrauter sagte gegenüber der Zeitung The Sun: "Beatrice will keine Peinlichkeiten verursachen und war hin- und hergerissen zwischen ihrer Loyalität zum König und zu ihren Eltern." Um niemanden vor den Kopf zu stoßen, hatte sich die Prinzessin angeblich sogar dazu entschieden, sowohl der Einladung nach Sandringham als auch dem Weihnachtsfest ihrer Eltern fernzubleiben, und stattdessen die Feiertage mit Edoardo und Freunden im Skiurlaub zu verbringen. Dass Beatrice nun doch an der Seite der Royals feierte, überrascht, hatte sie doch zuletzt Pläne für ein Weihnachtsfest fernab der Familiendramen geschmiedet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Weihnachtsgottesdienst 2025 in Sandringham mit King Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Eugenie, Jack Brooksbank und Sir Timothy Laurence

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Anzeige