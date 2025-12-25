Mit Cillian Murphy: Trailer zu "Peaky Blinders"-Film ist da

Jetzt ist es offiziell: Cillian Murphy (49) ist zurück als Tommy Shelby – und der erste Trailer zum Film Peaky Blinders: The Immortal Man ist da. Die bewegten Bilder, die Netflix veröffentlichte, zeigen Birmingham im Jahr 1940, während der Zweite Weltkrieg tobt und Tommy aus dem selbstgewählten Exil zurückkehrt. Der Kinostart erfolgt vorab in ausgewählten Kinos ab dem 6. März 2026, global streamt der Film ab dem 20. März bei Netflix. Mit dabei sind an Tommys Seite Rebecca Ferguson (39) und Tim Roth (64), außerdem Sophie Rundle (37), Barry Keoghan (33), Stephen Graham sowie die Seriengesichter Ned Dennehy, Packy Lee und Ian Peck. Regie führt Tom Harper (45) – und die Shelby-Legende scheint bereit für ihre gefährlichste Runde.

Die offizielle Logline verheißt Hochspannung: "Mit der Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel muss Tommy seinen eigenen Dämonen ins Gesicht sehen und entscheiden, ob er seinem Vermächtnis entgegentritt oder es niederbrennt." Geschrieben wurde der Film von Serienerfinder Steven Knight (66), produziert wird er unter anderem von Guy Heeley, Cillian Murphy, Knight und Patrick Holland, während Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper und David Kosse als Executive Producer gelistet sind. Und für Fans wichtig: Es ist noch mehr "Peaky Blinders" in Planung.

"Peaky Blinders" entwickelte sich durch den Netflix-Start zu einem globalen Phänomen. Die vielfach prämierte Gangstersaga gewann einen BAFTA für die beste Dramaserie und machte Cillian als Tommy Shelby zur Kultfigur. Stephen Graham, der im Serienfinale für Aufsehen sorgte, und Sophie Rundle, die als Ada seit der ersten Stunde dabei ist, stehen für die gewachsene Familie vor und hinter der Kamera. Tom, der Regisseur, arbeitete bereits in der Frühphase an der Serie mit und gilt in der Crew als ruhiger Taktgeber. Genau dieses Zusammenspiel aus vertrauten Gesichtern und neuer Wucht dürfte die Rückkehr der Shelbys nun so elektrisierend machen.

Anzeige Anzeige

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Anzeige Anzeige

Netflix / Robert Viglasky © 2025 Barry Keoghan, Jay Lycurgo und Co. in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Anzeige Anzeige

Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"