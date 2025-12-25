Schwanger? Julian Claßens Freundin Palina macht einen Test

Baby-Alarm oder falscher Alarm? Social-Media-Star Palina sorgt am späten Abend auf Instagram für Herzklopfen bei ihren Followern. In ihren Storys zeigt die Freundin von Julian Claßen (32) einen Schwangerschaftstest – zu sehen ist ein einzelner Strich, für sie eindeutig: nicht schwanger. "Ich habe ja gesagt, ich nehme euch komplett mit", schreibt Palina zu dem Foto und lässt ihre Community live am Moment teilhaben. Statt Ruhe prasselt kurz darauf eine Flut an Nachrichten herein. Viele wollen mehr erkennen: "Hey Palina, sehe ich da einen zweiten Strich oder täusche ich mich da gerade?" Andere legen nach: "Ich sehe da einen zweiten Strich." Eine Nutzerin schreibt sogar: "Oh Girl, der sieht verdammt positiv aus."

Die Influencerin reagiert prompt. "Wie jetzt? Für mich ist das negativ. Jetzt verunsichert ihr mich", antwortet Palina in einer weiteren Story. Der Posteingang läuft währenddessen heiß. "Bekomme hier im Sekundentakt Nachrichten. Wie emotional will dieser Abend noch werden?", hält sie fest. Zwischen Hoffnung, Nervosität und Community-Druck trifft sie eine Entscheidung, die für klare Verhältnisse sorgen soll. "Ich mache morgen früh direkt noch einen", kündigt sie an. Für Fans heißt das: Geduld bis zum Morgenlicht, wenn ein neuer Test mehr Sicherheit bringen könnte. Ob die vermeintliche zweite Linie wirklich da ist oder nur ein Schatten – die Auflösung will Palina zeitnah liefern.

Vor wenigen Tagen hatte Palina ihre Follower mit einem sehr persönlichen Geständnis überrascht. Sie sprach in einem emotionalen Video offen über ihre Diagnose des Polyzystischen Ovarialsyndroms (PCO) und schilderte, wie sehr sie diese Nachricht bewegt. "Das fällt mir gerade unglaublich schwer, zu teilen. Zum ersten Mal spreche ich über etwas, das bisher nur meine Familie wusste. PCO. Ein Wort, das mein Leben leise, aber spürbar verändert hat", teilte die Freundin von Julian mit ihrer Community. Besonders wichtig war ihr damals, anderen Betroffenen Mut zu machen: "Du bist nicht kaputt. Du bist nicht weniger Frau. Und du bist nicht allein." Wegen der weit verbreiteten Hormonstörung bei Frauen kann es zu Zyklusstörungen oder Fruchtbarkeitsproblemen kommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Schwangerschaftstest von Palina

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024