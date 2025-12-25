"War nicht einfach": Tanja Makarić teilt Details zur Geburt

Tanja Makarić (28) ist Mutter geworden – und spricht erstmals offen darüber, wie intensiv dieser Tag war. Die Influencerin brachte am 20. Dezember ihre Tochter zur Welt. Das kleine Mädchen trägt den Namen Malou Jolié. Tanja erlebte den Moment der ersten Kuschelminute als völligen Stillstand der Welt, nur sie und ihr Baby. "Es ist das Schönste, was mir in diesem Jahr hätte passieren können", sagte Tanja gegenüber Bild. Zum Vater des Kindes äußert sich die Netz-Bekanntheit nicht, doch sie betont, dass es ihrer Tochter sehr gut geht.

Im Gespräch findet Tanja klare Worte für die Geburt selbst. "Die Geburt war nicht einfach", erklärt sie – ohne Filter und ohne Beschönigung. Sie beschreibt die Stunden der Wehen als Grenzerfahrung, die ihren Blick auf vieles verändert habe. "Die Geburt hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben", erzählt die Netz-Bekanntheit. Vor allem ihr Respekt vor Frauen und Müttern sei gewachsen, auch mit Blick auf ihre eigene Familie: Ihre Mutter hat vier Kinder bekommen, ihre Schwester zwei.

Auch auf Instagram teilte die Influencerin die freudige Nachricht mit ihren Fans. In einem emotionalen Post zeigte sie die Füße von sich selbst, ihrem Baby und einer unbekannten Person – vermutlich dem Vater. "Malou Jolié [Malou, die Schöne]. Am 20.12.2025 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und mit ihr eine unendliche Liebe. Das Glück ist kaum in Worte zu fassen", schwärmte Tanja. Die Nachricht löste bei ihren Followern Begeisterung aus. Zahlreiche Glückwünsche und liebe Kommentare sammelten sich unter dem Beitrag.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025