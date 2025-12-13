Pierce Brosnan & Dylan genießen Vater-Sohn-Zeit in London

Pierce Brosnan (72) und sein Sohn Dylan (28) wurden am 11. Dezember während eines gemeinsamen Mittagessens im Scott’s in Mayfair, London, gesichtet. Das luxuriöse Fischrestaurant, bekannt für seine exquisite Küche, bot den Rahmen für einen entspannten Vater-Sohn-Ausflug. Während der ehemalige James-Bond-Darsteller in einem eleganten braunen Wildleder-Blazer, kombiniert mit einem Schal und einer Sonnenbrille, wie gewohnt stilvoll erschien, stahl Dylan mit seinem auffälligen Look die Show. Der 1,93 Meter große Nachwuchsstar trug eine Lederjacke, gerade geschnittene Jeans, runde Brillen und schwarze Dr. Martens, dazu eine Frisur im typischen 70er-Jahre-Stil, die sein Outfit perfekt abrundete.

Dylan, der sich als Model, Musiker und angehender Schauspieler einen Namen macht, ist bereits regelmäßig auf Laufstegen und Leinwänden zu sehen. Neben seiner Musikkarriere mit der Band Raspberry Blonde, deren Stil sich an klassischem Pop-Rock orientiert, spielte er in Filmen wie "The Synanon Fix" und "The Unholy Trinity". Zusammen mit seinem Bruder Paris sprach Dylan in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen von Kindern berühmter Eltern: "Wir versuchen, unseren eigenen Weg zu finden", erklärte er in einem Interview. Pierce scheint seiner Familie dabei stets zur Seite zu stehen und nennt die Zusammenarbeit mit seinen Söhnen eine "schöne Emotion".

Dass Pierce und Dylan bei öffentlichen Gelegenheiten gemeinsam auftreten, ist keine Seltenheit. Der Schauspieler zeigte sich erst kürzlich bei einer Veranstaltung in Marylebone im schicken Anzug an der Seite seines Sohnes. An anderer Stelle demonstriert Dylan regelmäßig seinen sicheren Sinn für Mode, sei es durch ausgefallene Frisuren oder seinen lässigen Stil. Bereits bei früheren Gelegenheiten beeindruckte er mit seiner Größe, die ihn neben seinem berühmten Vater noch präsenter wirken lässt. Die enge Bindung zwischen Pierce und Dylan bleibt ein wiederkehrendes Motiv ihrer gemeinsamen Auftritte – stets im Zentrum von Stil, Eleganz und Familienzusammenhalt.

Getty Images Dylan Brosnan und Vater Pierce Brosnan im August 2025 in New York City

Getty Images Pierce Brosnan mit seinem Sohn Dylan

Getty Images Dylan, Pierce und Paris Brosnan auf den Golden Globe Awards 2020