Ryan Wöhrl schenkt Lina "Vor-Verlobungsring" zu Weihnachten

Eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung hat Ryan Wöhrl für seine Partnerin Lina Baumann vorbereitet. Der Realitystar schenkte der Influencerin einen neuen Promise-Ring, den sie stolz in ihrer Instagram-Story präsentierte. "Hab' einen Promise-Ring-Deluxe bekommen", schrieb Lina zu einem Foto, auf dem sie das funkelnde Schmuckstück in die Kamera hielt. Dabei handelt es sich nicht um ihren ersten Promise-Ring – bereits zu Beginn ihrer Beziehung vor knapp zwei Jahren schenkte Ryan ihr einen solchen Ring, der leider kaputtging. Der neue Ring sei, wie Lina verriet, ihr "Vor-Verlobungsring".

In einem weiteren Video erklärten die beiden die Bedeutung des Rings. Das Design erinnert an eine Krone, die laut Ryan perfekt zu Lina passt. Die Influencerin wirkte sichtbar gerührt über die Geste. In der Vergangenheit hatten die beiden ihre Beziehung immer wieder öffentlich thematisiert und über ihre Zukunft gesprochen. Mit dem neuen Ring zeigt Ryan nun erneut seine Wertschätzung für seine Partnerin, auch wenn der Schritt zur Verlobung noch nicht erfolgt ist.

Erst vor Kurzem hatten die beiden in einem Interview offen über ihre gemeinsamen Zukunftspläne gesprochen. Auch wenn sich Lina laut Ryan schon "seit über einem Jahr" einen Antrag gewünscht hätte, wollte der Tierliebhaber diesen Schritt erst gehen, wenn sich für ihn ein "fixes Standbein" gefestigt habe. "Ich möchte einfach so ein fixes Standbein haben, wo man weiß: Okay, jetzt läuft es und jetzt kann man sich bereitmachen für den nächsten Schritt", hatte Ryan gegenüber Promiflash klargestellt.

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

Instagram / linuschka Lina Baumann, Dezember 2025

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025