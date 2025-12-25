Einsam: Emma Fernlund teilt ehrliche Worte an Weihnachten

Mitten am Weihnachtstag meldet sich Reality-Gesicht Emma Fernlund (24) mit nachdenklichen Zeilen bei ihren Fans – und trifft einen Nerv. Auf Instagram teilt die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin aus Elmshorn einen langen Text, in dem sie daran erinnert, dass das Fest der Liebe nicht für alle funkelnd und fröhlich ist. "Weihnachten ist nicht für alle leicht. Für manche ist es stiller als gedacht", schreibt Emma zu ihrem Post. Sie richtet sich damit bewusst an Menschen, die die Feiertage ohne ihren üblichen Kreis verbringen oder die einen geliebten Menschen verloren haben. Statt Glitzer, Geschenken und Dauergrinsen setzt der Social-Media-Star auf ehrliche Worte – und ermutigt seine Community, an diesem Tag sanft mit sich selbst umzugehen.

In ihrem Text erklärt Emma, dass Traurigkeit und Einsamkeit rund um Weihnachten oft lauter wahrgenommen werden als an anderen Tagen. Wenn Erinnerungen an frühere Feste hochkommen, Nähe fehlt oder ein Verlust besonders spürbar ist, sei das kein Zeichen dafür, dass etwas "falsch" läuft, betont sie. "Du musst heute nicht dankbar, positiv oder gut drauf sein. Gefühle dürfen da sein, ohne erklärt zu werden", schreibt die Influencerin. Um den Druck aus diesem Tag zu nehmen, gibt Emma konkrete Tipps gegen den Feiertagsblues: lieber das absolute Lieblingsessen statt der "klassischen" Festtafel, eine harmlose Kinderserie oder eine alte Lieblingsfolge einschalten, die nicht triggert, das Zuhause mit Kerzen und gedimmtem Licht zu einem sicheren Ort machen, ein heißes Bad oder eine lange Dusche nehmen und notfalls die sozialen Medien bewusst weglegen, wenn der Anblick vermeintlich perfekter Weihnachtsmomente zu sehr schmerzt. "Du verpasst nichts. Du schützt dich – und das ist Stärke", fasst sie ihre Botschaft zusammen.

Erst vor wenigen Tagen sprach Emma im Netz offen darüber, wie schwer ihr das Jahresende fällt. In einem TikTok-Video zeigte sich die Influencerin emotional und ließ ihren Tränen freien Lauf. Beim Durchstöbern ihrer Handy-Galerie stieß sie auf alte Glücksmomente mit Ex-Freund Umut Tekin (28). "POV: Du willst einen coolen Jahresrückblick machen und stolperst dann in deiner Galerie über alle 'happy' Momente mit deinem Ex", schrieb die Reality-Bekanntheit dazu. Ihre ehrliche Bitte an die Community: "Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Emma Fernlund in Berlin, 28.08.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars