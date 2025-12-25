Teure Tickets & schlechte Sicht: Kritik an Lady-Gaga-Konzert

Teures Ticket, lange Schlangen, null Sicht: Der jüngste Tourstopp von Lady Gaga (39) in Brisbane sorgte für mächtig Frust. Fans äußerten online ihren Unmut über die Organisation des Events. Technische Schwierigkeiten hatten den Einlass verzögert. Eine Besucherin zahlte nach eigenen Angaben umgerechnet 257 Euro für ihren Platz im Suncorp Stadium und schilderte auf Facebook: "Nach all dem Drama, dem Warten in den Schlangen für das Lady-Gaga-Konzert, dem Verpassen des Showbeginns wegen der langen Wartezeiten am Einlass (obwohl wir vor 17 Uhr ankamen, als die Tore angeblich um 17 Uhr öffnen sollten), erreiche ich endlich meinen Platz und das ist der Ausblick: Ein gigantischer Turm versperrt die gesamte Sicht auf die Bühne." Dazu postete sie ein Foto ihres Sichtfeldes.

Laut Veranstalter verzögerten technische Probleme beim Soundcheck die Toröffnung um fast eine Stunde. Statt 17 Uhr gingen die Gates erst gegen 17.50 Uhr auf. Lady Gaga sollte um 19 Uhr starten, betrat nach Angaben der Daily Mail jedoch erst um 19.40 Uhr die Bühne, während draußen noch Schlangen über die Vorplätze krochen. "Über 95 Prozent der Besucher waren beim Showbeginn im Stadion, und um 19.52 Uhr gab es keine Warteschlangen mehr an den Eingängen", erklärte ein Sprecher des Suncorp Stadiums den Medien. Eine Nachbesprechung mit allen Beteiligten wurde angekündigt. In den Kommentaren kochte die Stimmung der Fans indes hoch. "Ich würde auf jeden Fall alle Beschwerden einreichen", schrieb ein Nutzer.

Lady Gaga ist aktuell mit ihrer "The Mayhem Ball"-Tour unterwegs, präsentiert dabei ihr Album "Mayhem" und greift zugleich ihre großen Hits auf. Nach Europa-Stopps steht sie derzeit in Australien auf der Bühne. Schon der Auftritt in Melbourne hatte Diskussionen ausgelöst, weil Fans die Bühne als zu klein für ein Stadion kritisierten. Zuletzt geriet die Sängerin in die Schlagzeilen, weil sie einen störenden Besucher aus der Konzert-Location entfernen ließ.

Getty Images Lady Gaga beim Coachella-Festival 2017

IMAGO / UPI Photo Lady Gaga bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro