Joe Jonas verzaubert Fans mit süßer Nachricht seiner Tochter

Joe Jonas (36) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Leben als Vater. Der Musiker teilte jetzt in seiner Instagram-Story ein Foto einer rührenden Nachricht, die eine seiner beiden Töchter für ihn gebastelt hatte. Auf dem Zettel sind oben und unten Kritzeleien zu sehen, in der Mitte prangt eine Reihe von Herzchen. Seine Tochter versuchte, das Wort "Papa" zu schreiben, fügte dabei allerdings ein zusätzliches "a" hinzu – darunter steht in Großbuchstaben die Botschaft "Ich liebe dich". Der süße Gruß für Joe war unter einem Gebäckstück auf einem Teller platziert, wie auf Social Media zu sehen ist.

Der 36-Jährige ist Vater der fünfjährigen Willa und der dreijährigen Delphine, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sophie Turner (30) großzieht. Trotz der Trennung pflegen Joe und die 30-jährige Game of Thrones-Darstellerin aktuell eine harmonische Co-Elternschaft. Im vergangenen Mai sprach Joe im Rahmen von Jay Shettys (38) "On Purpose Live Tour" über die gemeinsame Erziehung seiner Töchter und betonte: "Ich habe eine wundervolle Co-Elternschaft, für die ich sehr dankbar bin. Für mich ist es wichtig, dass meine jungen Töchter zu großartigen Frauen aufschauen können." Sophie als Mutter seiner Kinder zu haben, bezeichnete er als "Traum, der wahr geworden ist".

Im August vergangenen Jahres war Joe gemeinsam mit seinen Brüdern Nick (33) und Kevin (38) zu Gast in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" und plauderte dort über das Leben als Vater von Töchtern. Der Musiker erklärte, wie sehr sich seine Erfahrung von seiner eigenen Kindheit als einer von vier Brüdern unterscheidet. "Jungs sind so anders als Mädchen", erzählte er und beschrieb, wie er seine Kinder auf dem Spielplatz beobachtet. Joe lobte außerdem seine Mutter Denise, die ihn und seine drei Brüder großgezogen hatte: "Vier Jungs in einem Haus. Sie war die Chefin, weißt du. Sie hat uns beigebracht, wie man gut zu Frauen ist."

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Getty Images Joe Jonas, Sänger

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Instagram / joejonas Joe Jonas' Botschaft von seiner Tochter

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Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023