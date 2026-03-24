Verliebt: Joe Jonas und Tatiana knutschen innig am Flughafen

Joe Jonas (36) zeigt sich frisch verliebt in Miami: Der Musiker wurde am Wochenende dabei gesehen, wie er seine Freundin Tatiana Gabriela persönlich vom Flughafen abholte – und dabei kräftig auf Tuchfühlung ging. Paparazzi-Aufnahmen, die auch das Promi-Portal TMZ veröffentlichte, zeigen, wie Joe mit seinem roten BMW-Cabrio vor dem Terminal vorfährt und das Model strahlend begrüßt. Direkt am Bordstein fallen sich die beiden in die Arme, küssen sich innig, lachen und flirten, bevor sie schließlich in das Auto steigen und davonfahren. Die ausgelassene Stimmung der beiden ist schon beim ersten Wiedersehen deutlich zu erkennen.

Der Sänger erschien nicht mit leeren Händen zu dem romantischen Flughafen-Date: Joe brachte Tatiana ein Designer-Kopftuch mit, das er laut Page Six zuvor als Geschenk besorgt hatte. An der Abholzone soll er das Tuch zunächst selbst spielerisch aufgesetzt bekommen haben, während die beiden kichernd und mit verschränkten Händen beisammenstanden. Auf Bildern ist zu sehen, wie Tatiana in einem schwarzen Crop-Top und passender Hose vor Joes Wagen steht, ihm die Arme um die Schultern legt und sich zu ihm hinunterbeugt, um ihn zu küssen, während er sie an der Taille hält. Später nimmt sie neben ihm im Cabrio Platz, trägt das Seidentuch über dem Kopf – eine Geste, die wirkt, als hätte der Moment für das Paar fast schon Ritual-Charakter.

Dass die Stimmung zwischen ihnen vertraut wirkt, zeigte sich bereits bei gemeinsamen Momenten in Miami, als die beiden zusammen einen Sonnenuntergang hoch über der Stadt genossen. Joe und Tatiana sollen sich bereits Ende vergangenen Sommers kennengelernt haben. Wie eine Quelle dem Magazin US Weekly verriet, habe Joe die junge Frau bereits seinen beiden Töchtern Willa und Delphine sowie weiteren Familienmitgliedern und Freunden vorgestellt. Der Sänger ist Vater zweier kleiner Mädchen, die aus seiner Ehe mit Sophie Turner (30) stammen. Die Scheidung von der Game of Thrones-Schauspielerin reichte Joe im September 2023 nach vier gemeinsamen Ehejahren ein. Das Paar hatte im Mai 2019 in Las Vegas geheiratet. Die Scheidung wurde im September 2024 offiziell abgeschlossen, nachdem die beiden in Mediationsgesprächen Details zum Sorgerecht für ihre Kinder geklärt hatten.

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Collage: Getty Images, Instagram / tatsgab Collage: Joe Jonas und Model-Freundin Tatiana Gabriela

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Instagram / tatsgab Tatiana Gabriela zeigt sich an Silvester von ihrer glitzernden Seite

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Getty Images Joe Jonas, Sänger