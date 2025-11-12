Enthüllt: E-Mails von Jeffrey Epstein belasten Donald Trump

Neue Veröffentlichungen von E-Mails des verstorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein (†66) werfen ein Schlaglicht auf seine Beziehung zu US-Präsident Donald Trump (79). Wie CNN berichtet, machte der Ausschuss der Demokraten im US-Repräsentantenhaus diese Nachrichten öffentlich, darunter eine E-Mail, in der Epstein 2011 an seine Vertraute Ghislaine Maxwell (63) schrieb: "Ich möchte, dass du realisierst, dass der Hund, der nicht bellt, Trump ist." In derselben Nachricht behauptete Epstein, eine namentlich nicht genannte Person habe Stunden mit Trump in seinem Haus verbracht. Zudem erwähnte er in einer weiteren Mail an den Autor Michael Wolff, Trump habe von "den Mädchen" gewusst. Dem steht Trumps wiederholte Aussage gegenüber, Epstein wegen seines "unangemessenen Verhaltens" aus seinem Mar-a-Lago-Club verbannt zu haben.

Die veröffentlichten E-Mails decken einen Zeitraum von über 15 Jahren ab und enthalten Hinweise auf Interaktionen zwischen Epstein und Trump, auch wenn Letzterer keine der Nachrichten selbst verfasst hat. Maxwell, die als enge Vertraute Epsteins und Mittäterin in seinen Verbrechen gilt, betonte in einem Interview mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche, dass sie Trump nie "unangemessen gegenüber irgendjemandem" erlebt habe: "In den Zeiten, in denen ich mit ihm war, war er in jeder Hinsicht ein Gentleman." Die E-Mails werfen dennoch Fragen zu Trumps Wissen über die Aktivitäten Epsteins auf, auch wenn bisher keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen Trump in diesem Zusammenhang erhoben wurden.

Epstein war bereits zu Lebzeiten bekannt für seinen Umgang mit einer Vielzahl prominenter Persönlichkeiten. Seine Verbindung zu Trump ist keine neue Enthüllung, sorgte jedoch immer wieder für Diskussionen. Maxwell hatte Medienberichten zufolge bestätigt, dass sie Trump und Epstein zusammen in gesellschaftlichem Rahmen gesehen habe. Nach Epsteins Verhaftung 2019 und seinem späteren Tod in Haft war insbesondere sein weitreichendes Kontaktnetzwerk, das auch Mitglieder der internationalen Elite einschloss, Gegenstand öffentlicher Spekulationen. Trumps wiederholte Distanzierung von Epstein steht im Kontrast zu früheren, öffentlichen Bekundungen, in denen er Epstein als "großartigen Typen" bezeichnete.

Getty Images Donald Trump, Mai 2025

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

