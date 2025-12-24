Nicki Minaj lobt Trump als "gutaussehend" und "charmant"

Nicki Minaj (43) hat beim "AmericaFest" nun für Aufsehen gesorgt, als sie überraschend auf der Bühne des "Turning Point USA"-Events in Phoenix erschien. An der Seite von Erika Kirk, der neuen CEO des konservativen Netzwerks, beendete sie die jährliche Konferenz, wie People Magazine berichtet. Die Rapperin nutzte die Bühne, um Donald Trump (79) in höchsten Tönen zu loben und bezeichnete ihn als "gutaussehend" und "charmant". Zudem forderte sie junge Männer auf, sich an ihm und auch an JD Vance zu orientieren. Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom musste hingegen heftige Kritik einstecken.

Das Event stand im Zeichen des kürzlich verstorbenen "Turning Point USA"-Gründers Charlie Kirk, der im September erschossen wurde. Dessen Witwe Erika Kirk übernahm nach seinem Tod die Leitung der Organisation und zeigte sich bei ihrem ersten großen Auftritt sichtlich bewegt. Als sie Nicki nach den Gründen für ihre Unterstützung Trumps fragte, sprach die Musikerin offen über persönliche Überzeugungen und Herausforderungen. "Ich hatte es einfach satt, herumgeschubst zu werden", erklärte Nicki. Dabei betonte sie: "Ich habe etwas in mir, das stärker ist als alles, was da draußen ist."

In den sozialen Medien sorgt Nickis Auftritt bereits für hitzige Diskussionen. Auch abseits der Bühne machte die Rapperin zuletzt Schlagzeilen: Anfang des Jahres erhob ihr ehemaliger Manager Brandon Garrett schwere Vorwürfe und behauptete, sie habe ihn im April 2024 körperlich angegriffen und bedroht. Die Staatsanwaltschaft lehnte einen Haftbefehl mangels Beweisen ab, die Ermittlungen laufen jedoch weiter. Nicki weist alle Anschuldigungen entschieden zurück und spricht von einer haltlosen Klage. Trotz allem zeigte sie sich bei ihrem jüngsten Auftritt selbstbewusst und ihre Fans halten offenbar weiterhin fest zu ihr.

Getty Images Nicki Minaj beim "AmericaFest" im Phoenix Convention Center

Getty Images Erika Kirk und Nicki Minaj beim "AmericaFest" in Phoenix

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin