Liebeserklärung: Heidi Klum zeigt Badetuch mit Toms Gesicht

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) genießen aktuell romantische Tage in der Karibik. Auf der traumhaften Insel St. Barth tankt das Paar Sonne und wird immer wieder turtelnd am Strand gesichtet. Doch Heidi setzt noch einen drauf: Auf Instagram präsentiert die Model-Ikone ein Badetuch mit einem XXL-Bild ihres Liebsten. "Tom, ich habe heute ein Foto für dich!", schreibt sie mit einem Augenzwinkern dazu – eine Anspielung auf ihren berühmten Spruch aus Germany's Next Topmodel.

In ihrer Story legt Heidi zudem auch modetechnisch nach: Sie zeigt sich in einem luftigen Kaftan des Labels "Barth is Saint". Auf der Rückseite stehen die Worte "Bereue morgen, feiere heute" – dazu das Konterfei eines langhaarigen Mannes mit Bart und Sonnenbrille. Für Heidi ist die Ähnlichkeit eindeutig, sie fragt neckisch in die Kamera: "Hey, Tom, bist du es?" Während sie mit solchen Posts ihre Fans an ihrem Urlaub teilhaben lässt, genießen die beiden auf St. Barth offenbar eine entspannte Auszeit mit ihrem engen Umfeld. Nach frostigen Weihnachtstagen im verschneiten New York, wo die Patchwork-Familie in Pyjamas durch Manhattan spazierte und auf dem Rockefeller Center Schlittschuh lief, tanken Heidi, Tom, Toms Zwillingsbruder Bill und Freunde nun Sonne in der Karibik.

Kurz vor ihrem Karibik-Trip überraschten Heidi und Tom ihre Fans mit einer ordentlichen Portion Weihnachtsromantik aus New York. Unter einem Mistelzweig, direkt vor einem riesigen, leuchtenden Baum, küsste die Model-Ikone ihren Ehemann innig und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Beide trugen rote Weihnachtsmützen und passende Pyjamas – der festliche Partnerlook sorgte für Begeisterung auf Instagram und brachte ihren Followern jede Menge Herzchen in die Kommentarspalten.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum unter dem Mistelzweig, Dezember 2025