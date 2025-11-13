Marwin Klute macht sich über Temptation-Eskalation lustig

Die sechste Folge von Temptation Island V.I.P. bot jede Menge Gesprächsstoff. Auf einer ausgelassenen Bootsparty sprühte Marwin Klute zunächst Sekt auf die Verführerinnen, indem er die Flasche provokant vor seinen Intimbereich hielt. Zuvor hatte er sie aufgefordert, sich vor ihn zu knien, was die Frauen jedoch ablehnten. Wenig später spuckte Aleks Petrovic (34) den Sekt direkt aus seinem Mund in die Gesichter der Frauen. Die Reaktionen auf diese Eskalation ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken sorgten die Szenen für eine Welle der Empörung.

Anstatt sich für das umstrittene Verhalten zu entschuldigen, reagierte Marwin auf Instagram mit Spott. In seiner Story teilte er auf schwarzem Hintergrund eine sarkastische Botschaft: "Wenn drei Frauen auf einem Boot-Date nicht mal Spaß verstehen, dann tut es mir echt nicht leid. Sekt, Sonne, Vibes und plötzlich bin ich der Böse? 'Temptation Island V.I.P.' ist kein Kirchenchor." Begleitet wurde das Statement von einem KI-generierten Bild, das die Beteiligten der Show in roten Kirchenkutten und betender Pose zeigte. Die Message war klar: Marwin nimmt die kritischen Stimmen auf die leichte Schulter.

Während Marwin die Kritik also alles andere als ernst nimmt, machten die Verführerinnen schon kurz nach dem Zwischenfall klar, dass sie die Aktionen von Marwin und Aleks ganz und gar nicht in Ordnung fanden. "Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Das war sehr abwertend uns gegenüber", betonte Verführerin Maxime im Einzelinterview. In der Gruppe berichten die Frauen ihren Mitstreiterinnen dann von dem Zwischenfall. "Das sind die ekelhaftesten Jungs auf dieser Welt. Die sind so falsch und einfach so ekelhaft", stellten sie nachdrücklich klar.

