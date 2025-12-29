Mario Adorf gedenkt verstorbener Filmikone Brigitte Bardot

Die Filmwelt trauert um Brigitte Bardot (†91). Besonders betroffen zeigt sich Schauspieler Mario Adorf, der der verstorbenen Ikone eine ganz besondere Rolle in seinem Leben zuschreibt. "Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt. Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden", teilte der 95-Jährige der Bild mit. Die drei verbrachten in den 60er- und 70er-Jahren unzählige Stunden miteinander, feierten ausgelassene Feste, besonders in der Zeit, als Brigitte mit Gunter Sachs liiert war, den Mario als "guten Freund" bezeichnete.

Monique, die wie Brigitte blond ist, war der Diva nicht nur freundschaftlich nah, sondern arbeitete früher sogar als Lichtdouble für die Schauspielerin, die damals zu den meistfotografierten Frauen der Welt gehörte. Im Gespräch erzählte Mario, wie Brigitte ihn nach Dreharbeiten anrief, weil sie sich daran erinnerte, dass er dort großzügig "für alle Champagner ausgab", während andere Kollegen eher sparsam waren – und damit den Kontakt zu seiner heutigen Frau herstellte. "Die Nachricht macht meine Frau und mich sehr betroffen", sagte Mario zu ihrem Tod.

Zuletzt lebte Brigitte zurückgezogen in Südfrankreich. Auch Mario und seine Frau verbringen dort nach wie vor die heißen Sommermonate in ihrem Ferienhaus. Kontakt zur einstigen Diva und Freundin Brigitte hatte das Paar dennoch nicht mehr. "Sie hat sich komplett zurückgezogen und lebt nur noch für ihre Tiere. Aber wir haben denselben Friseur, die Bardot und ich", sagte Mario noch im Sommer 2025 gegenüber Bild.

Collage: Action Press / Dave Bedrosian / Future Image, Getty Images Collage: Mario Adorf, Brigitte Bardot

Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

Getty Images Brigitte Bardot im Februar 2001