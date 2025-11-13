Natascha Ochsenknecht erinnert sich an schöne Geste von Uwe

In der Öffentlichkeit gibt sich Natascha Ochsenknecht (61) als überzeugte Single. Bekannt wurde das ehemalige Model aber an der Seite ihres Ex-Mannes Uwe Ochsenknecht (69), mit dem sie fast zwei Jahrzehnte verheiratet war. 2012 ließen sie sich scheiden und die Jahre danach waren von Spannungen geprägt. Nichtsdestotrotz erinnert sich Natascha auch an schöne Momente mit dem Vater ihrer drei Kinder – gegenüber Gala verrät sie einen, in dem der Schauspieler sich von seiner romantischen Seite zeigte. Ganz spontan überraschte er sie mit einem Geschenk, mit dem sie nicht gerechnet hätte.

"Ich war mal mit meinem Ex-Mann in Paris und da habe ich in einem Schaufenster einen wunderschönen Mantel gesehen – mit Seide bestickt", erinnert sich Natascha. Sie habe ihn anprobiert und sich direkt darin verliebt – aufgrund des hohen Preises habe sie ihn aber nicht gekauft. Eine Woche später, zurück zu Hause, lag der besagte Mantel dann auf einmal auf ihrem Bett. Uwe habe ihn über einen Bekannten aus Paris für seine Frau besorgen lassen. "Das fand ich schon sehr romantisch. Nicht, weil er teuer war, sondern weil das so Liebe auf den ersten Blick war", zeigt sich der TV-Star noch heute gerührt von dieser Geste. Den Mantel habe sie bis heute behalten.

Im Gegensatz zu Natascha hat Uwe sich nach der gescheiterten Ehe ein zweites Mal getraut: Im Juli 2017 heiratete der "Das Boot"-Star still und heimlich seine neue Liebe Kiki Viebrock. Bis heute scheinen die beiden eine glückliche Ehe zu führen – die sie anstatt mit einem klassischen Schmuckstück mit einem Tattoo besiegelten.

Imago Natascha und Uwe Ochsenknecht bei der Après-Sail-Party des BMW Sailing Cup im Jahr 2008

Imago Natascha Ochsenknecht bei der Weltpremiere der Blinded by Delight Grand Show 2025 im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Imago Kirsten Viebrock und Uwe Ochsenknecht, 2024