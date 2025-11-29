Diese Tradition pflegt Natascha Ochsenknecht an Weihnachten

Die Vorweihnachtszeit bedeutet für Natascha Ochsenknecht (61) pure Freude und die perfekte Gelegenheit, eine geliebte Familientradition fortzusetzen. Auch in diesem Jahr will sie mit ihren Kindern das Ritual begehen, das sie seit Jahren pflegen: Bevor die Geschenke unter dem Baum erscheinen, müssen alle den Raum verlassen, bis das Glöckchen des Weihnachtsmanns ertönt. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35), Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Cheyenne Savannah Ochsenknecht (25), ihre mittlerweile erwachsenen Kinder, sind mit dieser Tradition groß geworden und geben sie inzwischen sogar an ihre eigenen Kinder weiter. Das Fest wird mit klassischen Weihnachtsgerichten wie Gans, Rotkohl und Knödel gefeiert, und Natascha selbst nennt sich stolz die "Gänse-Queen", wie der Berliner Kurier berichtet.

Dieses Jahr wird das Fest allerdings in kleinerer Runde stattfinden, denn Cheyenne hat mit ihrem Mann Nino Sifkovits (30) wegen ihres gemeinsamen Hofes in Österreich abgesagt. So wird die Designerin die Feiertage mit ihren Söhnen Wilson und Jimi Blue verbringen. Für Natascha ist es ein besonderer Moment, denn Jimi Blue, der in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen sorgte, ist wieder dabei. Nachdem er unter anderem mit einer nicht bezahlten Hotelrechnung Aufsehen erregt hatte, plant er nun ein Comeback im Reality-TV. Laut Natascha wird er für seine nächste Show großzügig entlohnt, was sie spürbar erleichtert. Sie freut sich, dass ihr Sohn wieder eigenständig Geld verdient.

Natascha, die seit 2017 Single ist, geht das Leben allein mit Gelassenheit an. Die dreifache Mutter ist dafür bekannt, ihre Familie und enge Beziehungen besonders hochzuschätzen. Trotz der ruhigeren Festtage in diesem Jahr zeigt sich, dass die Verbindung zu ihren Kindern stark bleibt, nicht zuletzt durch die langen Familientraditionen, die gepflegt werden. Ihr familiäres Glück und die Harmonie in der besinnlichen Zeit scheinen ihr so wichtiger denn je zu sein.

Imago Natascha Ochsenknecht, 2025

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022